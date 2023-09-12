〈紐約匯市〉美元指數走軟 日元兌美元創兩個月來最大單日升幅

在日本銀行 (央行) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 暗示可能結束負利率政策後，日元兌美元周一 (11 日) 大幅上揚，單日升幅創兩個月來最大，美元指數則在美國通膨數據出爐前走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.52%，至 104.54。

植田周末受訪表示，若央行確定可以實現通膨目標，可能會結束負利率政策，消息激勵日元兌美元今日盤中勁揚 1.3%，創 7 月 12 日以來最大單日升幅。

截稿前，日元升近 0.9%，至 146.51 日元兌 1 美元。

日本央行一直是全球央行中的異類，尤其是從聯準會去年 3 月啟動升息循環以來，當其他央行陸續收緊貨幣政策，日銀卻始終維持超寬鬆政策立場，令日元承壓。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「即使他們暗示一旦出現重大轉變，可能會在年底放棄負利率政策，未來仍有很長一段路要走。」

周三 (13 日) 公布美國通膨數據前，美元走軟，市場普遍預期聯準會 (Fed) 將在下周舉行的政策會議上暫停升息，不過，一旦數據顯示經濟和通膨降溫速度不夠快，今年進一步升息仍是檯面上的選項之一。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，Fed 下周按兵不動的機率為 93%，11 月升息 1 碼的機率約為 38%。除了周三的消費者物價指數 (CPI) 外，周四 (14 日) 還將公布最新生產者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據。

其他主要貨幣方面，歐元漲 0.4% 至 1.0744 美元。英鎊升逾 0.3% 至 1.2508 美元，自上周觸及的三個月低點回升。

商品貨幣齊走強，加幣持續自五個月低點反彈，上漲近 0.5%，至 1.3574 加元兌 1 美元。澳幣漲近 0.9% 至 0.6431 美元。紐元升逾 0.6% 至 0.5920 美元。

截至台灣時間周二 (12 日) 約 6:00 價格: