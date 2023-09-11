葉倫：美國經濟有望實現軟著陸

美財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，她越來越有信心美國經濟將能夠軟著陸，就是在不對就業市場造成重大損害的情況下遏制通膨。

葉倫週日在被問美國經濟是否有望避免衰退同時仍能控制通膨時表示，「我對這一預測感覺非常好」，她認為目前的道路看起來完全就是如此。

葉倫指出，所有通膨指標都在下降。雖然美國失業率在今年初達到新低後在 8 月份有所上升，但這並不是因大規模裁員而造成的。上個月失業率達到 3.8%，部分原因是勞動力參與率上升至 2020 年 2 月以來的新高，當時正值新冠疫情爆發前。

她也表示，勞動力市場有所緩和是「重要的也是件好事」，而且也是一個明顯的好處，因為更多的人正在尋找工作。

美國商業經濟協會 (NABE) 的一項調查也顯示，人們對美聯準會 (Fed) 將實現經濟軟著陸的信心正在增強。有近 70% 的經濟學家對 Fed 能夠將通膨率降至 2% 的目標而不引發經濟衰退抱持樂觀態度。

由於通膨正在放緩且就業市場依然堅挺，經濟學家對美國能夠暫時避免經濟衰退或完全擺脫經濟衰退越來越有信心。儘管部分產出現了衰退跡象，但作為經濟主要引擎的消費者仍在消費。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 也認為美國經濟在未來 12 個月內陷入衰退的可能性只有 20%，並表示正在接近夢想的軟著陸情景，將有助於股市反彈。「軟著陸的跑道就在眼前，應該會在未來幾個月為風險資產帶來支撐」。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 先前則表示，在人工智慧 (AI)、機器等尖端領域帶動下，美國經濟將在未來 10 年保持強勁增長。