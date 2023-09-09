國際半導體展、鴻海Q4營運向上、8月出口連12黑 本周大事回顧

2023 SEMICON TAIWAN 本周登場，台積電、日月光投控等大咖皆釋出對產業最新看法，鴻海在本周中元普渡指出，第四季鐵定比第三季好，財政部也公布 8 月出口值，為 373.6 億美元、年減 7.3%，連續 12 個月負成長，以下是本周大事回顧：

〈2023 半導體展〉劉德音：CoWoS 產能短缺致 AI 晶片供不應求 只是短期現象

台積電 (2330-TW) 董事長劉德音週三表示，目前先進封裝 CoWoS 產能短缺，導致 AI 應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象；談及是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，則坦言還在評估中，預計這一、兩週會決定，安謀是台積電半導體生態系重要的一環，台積電希望安謀能成功。

〈2023 半導體展〉日月光吳田玉：「PMMP」時代來臨 半導體產業再迎新一波大成長

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉週二指出，隨著 AI 與自動駕駛等應用發展，未來十年全球將轉變為 PMMP(People-Machine-Machine-People) 時代，透過機器與機器間的互相協作，將帶動半導體迎接新一波大成長。

〈鴻海中元普渡〉劉揚偉：Q4 營運向上 夏普狀況很快會改善

鴻海 (2317-TW) 週四舉辦中元普渡，董事長劉揚偉受訪時表示，第四季鐵定比第三季好，不只是電腦終端產品，其他產品也都會上來，但電腦產業能否回到過去的榮景，還需要再觀察。

另外，鴻海將於 10 月 18 日舉辦一年一度的科技日，劉揚偉補充，除了電動車產品外，今年也會展出很多 AI 相關成果，而集團創辦人郭台銘宣布角逐 2024 年總統大選，今年科技日將不會到場參與。

〈進出口統計〉台灣 8 月出口 373.6 億美元連 12 黑 年減幅收斂至 7.3%

財政部週五發布台灣 8 月進出口統計，單月出口值 373.6 億美元、年減 7.3%，連續 12 個月負成長，統計前 8 月出口值 2781.7 億美元、年減 15.7%。

主要出口貨類中，資通與視聽產品出口值 75.8 億美元，較去年同期增加 43.1%，其中電腦及其附屬單元與零附件增加 64.2%、手機及網通產品之零件增加 27.0%。

聯發科攜手台積電 3 奈米晶片明年下半年量產

聯發科 (2454-TW) 與台積電 (2330-TW) 週四共同宣佈，聯發科首款採用台積電 3 奈米製程生產的天璣旗艦晶片已完成設計定案 (Tape out)，並預計明年下半年量產上市。

〈電子五哥營收〉英業達 8 月雙成長五哥中唯一年增 和碩、仁寶雙減

電子五哥 8 月營收相繼出爐，英業達營收 464.79 億元，月增 11.1%、年增 4.7%，也是電子五哥中，唯一 8 月營收雙成長的公司，和碩 (4938-TW) 及仁寶 (2324-TW) 則呈現月、年均減。