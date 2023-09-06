〈2023半導體展〉台積電是否投資安謀 劉德音：這一、兩週會決定

談及是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (6) 日表示，還在評估中，預計這一、兩週會決定，安謀是台積電半導體生態系重要的一環，台積電希望安謀能成功。

SEMICON TAIWAN 2023 國際半導體展今日下午舉行「大師論壇」，劉德音受邀演講，會前受訪時，談及是否擔心像在美國亞利桑那州一樣，在德國同樣遇到勞力短缺問題，劉德音回應，對任何地方都不擔心，沒有這樣的疑慮。

劉德音說，亞利桑那州廠是台積電在美國第一個如此大規模的投資案，新計畫的任何專案都會有些學習曲線，而亞利桑那州廠過去 5 個月已取得顯著進展，確信這是個非常成功的投資計畫，特別是有當地政府、社區、議員及媒體等支持，不須擔心計畫會不成功。

安謀 (Arm) 將於美股首次公開發行 (IPO)，輝達(NVDA-US) 等大廠傳出將投資，被問及台積電是否會加入投資行列，劉德音則說，還在評估中，預計這一、兩週會決定。

對於台積電赴歐設廠計畫，劉德音表示，目前仍在進行中，剛與 3 個合作夥伴組成聯盟，正在爭取德國政府與歐盟支持，與德國政府有很好的溝通，對於獲得政府支持可拭目以待。