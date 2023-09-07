服務業PMI連升8月 油價升破90美元 美國通膨問題10年難解

美國服務業連續 8 個月擴張以及油價上漲，引發金融市場對通膨居高不下的新一輪擔憂。

美國供應管理學會 (ISM) 周三 (6 日) 公布數據顯示，8 月服務業 PMI 從上個月的 52.7% 升至 54.5%，觸及 2 月以來最高水平，也是連續第 8 個月高於 50% 榮枯線。經濟學家之前預計 8 月服務業 PMI 將降至 52.5%。

與此同時，在沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布延長減產至年底後，布蘭特原油價格周二 (5 日) 自去年 11 月之後首次升破每桶 90 美元；周三繼續上漲，結算價為每桶 90.60 美元；WTI 原油價格則收於每桶 87.54 美元，為連續 9 個交易日走高，創 2019 年 1 月以來最長連漲行情。

對此，投資人和交易員有著兩種相互矛盾的觀點。其中一種觀點認為，由於近期油價上漲和全球其他地區經濟放緩，美國經濟可能面臨長期滯脹；另一種觀點聚焦於美國經濟展現出來的韌性，雖然 Fed 自 2022 年 3 月以來升息 525 個基點，美國經濟仍勇往直前，可能有必要進一步收緊貨幣政策來緩解通膨壓力。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理人泰納 (John Luke Tyner) 認為，本周數據說明「經濟韌性強於經濟學家和市場參與者的預期，預示著利率將在更長時間裡保持在更高水平」。

他說：「超出預期的服務業 PMI 數據說明美國經濟仍具韌性，考慮到『利率在更長時間裡保持在更高水平」這樣的背景以及企業獲利成長乏力兩個因素，目前股市定價過高。如果 Fed 什麼都不做，通膨將再次上升。」



CME FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預計 Fed 12 月前再次升息的機率為 44.2%，高於一天前的 43.5%；與此同時，明年 6 月降息的預期有所下降。

LPL Financial 首席經濟學家羅奇 (Jeffrey Roach) 指出，Fed 目前面臨的最大挑戰之一是「通膨變得根深柢固」的可能性。他說：「在看到數據表現後，Fed 很可能在下次會議上轉趨鷹派。」

隨著通膨帶來的威脅再次成為許多投資人的關注焦點，擁有 40 多年股市投資經驗的 Smead Capital Management 投資長史米德 (William Smead) 認為，通貨膨脹將成為一個長達 10 年的現象。

他在該公司官網發布的報告中指出，目前股市是「根據通膨將會減弱的假設來定價」，「不幸的是，美國政府不鼓勵企業繼續生產化石燃料，所以要做好油價長期走高的準備。此外，勞動需求旺盛帶來工資上漲，由此可以看出，通脹是由成本和需求共同推動的，就像 1970 年代的情況那樣。在通貨膨脹成為一個 10 年內都無法解決的問題之際，我們認為成長股的本益比將隨著時間的推移而下降。」