颱風+油價漲 8月CPI年增幅2.52% 再度突破通膨警戒線

主計總處今 (6) 日公布 8 月份消費者物價指數 (CPI)，較 7 月上漲 0.55%，經調整後季節變動因素後上漲 0.18%、年增幅 2.52%，終止連續 2 個月 CPI 低於 2%，創今年 2 月以來新高；累計前 8 月平均較去年同期上漲 2.29%。

主計總處表示， 8 月 CPI 較 7 月上漲 0.55%，主要是蔬菜及水果受 7 月底至 8 月初杜蘇芮及卡努颱風影響價格上漲，加上油料費隨國際行情上揚，但成衣價格下跌，抵銷部分漲幅。

7 大類中變動影響較大者包含：食物類漲 1.86%，主因是蔬菜及水果受 7 月底至 8 月初杜蘇芮及卡努颱風帶來豪雨影響，價格分別上漲 18.08% 及 9.38% 所致。

交通及通訊類上漲 0.94%，主因油料費隨國際行情上漲 5.33%，但運輸費受機票價跌影響，下跌 1.02%，抵銷部分漲幅。

至於衣著類則下跌 1.56%，主因服飾降價促銷，成衣價格下跌 2.06% 所致；368 個查價項目群扣除 4 項本月非屬產季水果上漲者 159 項，權數合計 53.4%，下跌者 150 項，權數合計 28.6%。

主計總處表示，8 月 CPI 較去年同期上漲 2.52%，主要是休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，加上蔬菜、肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、個人照 顧服務費及醫療費用價格上漲所致，但水果價格較去年低，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果上漲 2.60%，再剔除能源後之總指數 (核心 CPI) 上漲 2.56%。