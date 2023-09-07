台泥獲2023天下永續公民獎大型企業組第二名 製造業最佳

台泥 (1101-TW) 展現永續能量，獲 2023 天下永續公民獎榮大型企業組第二名、環境構面名列製造業第一，創下歷年最佳，同時也獲頒首屆天下人才永續獎大型企業組製造業第五名。

頒獎典禮由台泥總經理程耀輝代表企業團出席受獎，致詞時特別引用聯合國秘書長所談「我們這一代的人類，可能是人類最後一代可以防止人類滅絕的一代」，他表示，因此董事長張安平在台泥內部不斷的強調「我們的工作就是為生命服務」。

程耀輝表示，台泥已經承諾在 2050 年朝向混凝土碳中和，雖然是排碳大戶，但也是減碳大戶，減碳增綠方法中，60% 靠水泥製程優化以及使用替代燃料替代原料的減碳，在土耳其、葡萄牙跟非洲減碳超過一半，30% 則投入創造綠色能源，今年大概可以發 200MW 綠電，並在全世界建置 1.4GWh 的儲能、3000 個充電點。

台泥同時以國際多元共融指標 DEI 為主軸，融入企業團以人為本精神，台泥重視員工之多元性，尊重及接納個體差異，並推出女性、銀髮及外籍同仁行動方案，近十年全體女性員工占比提升 185%。

台泥關注全世界兩大議題：淨零氣候行動與自然生物多樣性，在淨零目標上，採「減碳增綠」策略，投入氣候科技項目，開發全新低碳產品與新能源整合服務，協助九大產業循環資源材再利用，提供營建業更低碳的基礎建材，並建置光儲合一系統最有效用電與穩定電網，滿足出口導向中小企業綠能需求，邁向 RE100。

在自然議題上，台泥加入 TNFD 試行小組，並於八月發布自然與生物多樣性報告，實踐產業與自然和諧共好的願景與使命，程耀輝表示，希望台泥在銀行的授信額度，25% 轉化為永續或綠色授信，進一步促進永續金融的發展。

評審團表示，台泥今年整體名次從去年的第三推進到第二名，主要是低碳材料生產，資源循環與儲能，並在低碳轉型路上，兼顧地方創生，為經濟發展與環境永續並存共好的絕佳演繹。今年台泥在環境永續構面拿下超過 9 的高分 (總分 10)，整體成績名列製造業第一。