台泥獲2023天下永續公民獎大型企業組第二名 製造業最佳

行政院長陳建仁頒發天下永續公民獎大型企業組第二名予台泥總經理程耀輝。(圖：台泥提供)
行政院長陳建仁頒發天下永續公民獎大型企業組第二名予台泥總經理程耀輝。(圖：台泥提供)

台泥 (1101-TW) 展現永續能量，獲 2023 天下永續公民獎榮大型企業組第二名、環境構面名列製造業第一，創下歷年最佳，同時也獲頒首屆天下人才永續獎大型企業組製造業第五名。

頒獎典禮由台泥總經理程耀輝代表企業團出席受獎，致詞時特別引用聯合國秘書長所談「我們這一代的人類，可能是人類最後一代可以防止人類滅絕的一代」，他表示，因此董事長張安平在台泥內部不斷的強調「我們的工作就是為生命服務」。

程耀輝表示，台泥已經承諾在 2050 年朝向混凝土碳中和，雖然是排碳大戶，但也是減碳大戶，減碳增綠方法中，60% 靠水泥製程優化以及使用替代燃料替代原料的減碳，在土耳其、葡萄牙跟非洲減碳超過一半，30% 則投入創造綠色能源，今年大概可以發 200MW 綠電，並在全世界建置 1.4GWh 的儲能、3000 個充電點。

台泥同時以國際多元共融指標 DEI 為主軸，融入企業團以人為本精神，台泥重視員工之多元性，尊重及接納個體差異，並推出女性、銀髮及外籍同仁行動方案，近十年全體女性員工占比提升 185%。

台泥關注全世界兩大議題：淨零氣候行動與自然生物多樣性，在淨零目標上，採「減碳增綠」策略，投入氣候科技項目，開發全新低碳產品與新能源整合服務，協助九大產業循環資源材再利用，提供營建業更低碳的基礎建材，並建置光儲合一系統最有效用電與穩定電網，滿足出口導向中小企業綠能需求，邁向 RE100。

在自然議題上，台泥加入 TNFD 試行小組，並於八月發布自然與生物多樣性報告，實踐產業與自然和諧共好的願景與使命，程耀輝表示，希望台泥在銀行的授信額度，25% 轉化為永續或綠色授信，進一步促進永續金融的發展。

評審團表示，台泥今年整體名次從去年的第三推進到第二名，主要是低碳材料生產，資源循環與儲能，並在低碳轉型路上，兼顧地方創生，為經濟發展與環境永續並存共好的絕佳演繹。今年台泥在環境永續構面拿下超過 9 的高分 (總分 10)，整體成績名列製造業第一。

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