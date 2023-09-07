〈台股盤前要聞〉劉德音談投資安謀、鴻海Q4營運向上 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。談及是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，台積電董事長劉德音昨 (6) 日表示，還在評估中，預計這一、兩週會決定；鴻海董事長劉揚偉表示，第四季鐵定比第三季好，不只是電腦終端產品，其他產品也都會上來。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

台積電是否投資安謀 劉德音：這一、兩週會決定

談及是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (6) 日表示，還在評估中，預計這一、兩週會決定，安謀是台積電半導體生態系重要的一環，台積電希望安謀能成功。閱讀全文...

鴻海劉揚偉：Q4 營運向上 夏普狀況很快會改善

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日辦中元普渡，董事長劉揚偉受訪時表示，第四季鐵定比第三季好，不只是電腦終端產品，其他產品也都會上來，但電腦產業能否回到過去的榮景，還需要再觀察。閱讀全文...

均華黏晶機打進先進封裝 年底開始大量出貨

半導體設備廠均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 昨 (6) 日皆出席 SEMICON TAIWAN，均華總經理石敦智表示，高精度黏晶機 (Die Bonder) 已通過大客戶認證，並搭配母公司均豪自動化設備，共同切入先進封裝領域，預期黏晶機年底將開始出大量出貨，整體先進封裝營收比重將一舉超過 5 成。閱讀全文...

劉德音：CoWoS 產能短缺致 AI 晶片供不應求 只是短期現象

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (6) 日表示，目前先進封裝 CoWoS 產能短缺，導致 AI 應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象。閱讀全文...

聯電 8 月營收 189.5 億元 中止連 5 月正成長

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (6) 日公告 8 月營收 189.52 億元，月減 0.58%，年減 25.23%，中止連 5 月正成長；前 8 月累計營收 1485.22 億元，年減 20%，為歷年同期次高。閱讀全文...

精測：下半年需求仍淡 估明年下半年營運回升

測試介面業者精測 (6510-TW) 昨 (6) 日出席 SEMICON TAIWAN，總經理黃水可表示，下半年需求不如預期，客戶持續遞延新案，整體產業庫存時程預計明年上半年去化完畢，看好明年下半年訂單會有較顯著回升。閱讀全文...