宣德營收逐步增追上去年水準 明年拚雙位數成長

連接器廠宣德 (5457-TW) 今 (6) 日召開法說，發言人徐嘉德表示，下半年起進入美系客戶新機拉貨旺季， 8 月營收持續放大， 9、10 月在工業新品、網通專案加入下，營收將逐月成長，可望回到去年同期水準甚至略優，全年則估約持平去年，明年目標雙位數成長。

展望明年，徐嘉德認為，除了美系客戶產品連接器換成 Type C 的效益全面顯現外，公司與 Intel 合作用於筆電記憶體模組的 CAMM 連接器也將開始放量，且毛利率高，看好將是推升營運的一大動能。

此外，宣德布局車用、低軌衛星也陸續開花結果，公司也在墨西哥設廠就近供應美系一線客戶，預計年底投產，明年在貢獻逐步放大下，車用、低軌衛星將分別貢獻 2-3 億元的營收。

另一方面，TWS 今年因新舊機種交替影響，訂單調整幅度較大，不過，明年在客戶推出新機種下，需求可望回升，在多個動能帶動下，公司目標明年整體營收雙位數成長，淨利率估維持今年水準。

營收比重方面，徐嘉德說明，去年消費性占 65%、非消費性 35%，今年消費性估降至 52%、非消費性則可望來到 48%，其中，美系客戶比重從去年 65%，今年降至 48-49%；明年在工業、醫療、網通等布局發酵下，非消費性營收將首度過半，來到 54%。

若以產品區分，宣德估今年連接器約 37-38%、組裝有機會超過 30%、精密機構也約 3 成左右。產品平均毛利率，連接器約 20%、機構件約 22-23%、組裝以今年稼動率來看約 12-13%。