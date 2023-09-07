中保科創辦人林孝信成立文化基金會推廣音樂藝術培育

由中保科 (9917-TW) 創辦人林孝信總裁全新成立的「林孝信文化基金會」，將致力推展並提升宜蘭地區的文化藝術，培育專業藝文人才，計畫將這片美麗的土地變身成為音樂的殿堂，首項推廣計畫，就是將展現人聲魅力的「阿卡貝拉」音樂，注入蘭陽的音樂脈。

同時，自 9 月 6 日起將舉辦四場阿卡貝拉演唱會，邀請歐開合唱團進行 80 分鐘的演唱與分享「阿卡貝拉」的音樂特色，為宜蘭種下音樂藝術的種子。

中保科技集團創辦人林孝信出身自宜蘭員山鄉，年輕時曾和知名音樂家鄧昌國學過小提琴，也擅長鋼琴、手風琴，對音樂有很深的感情，至今仍然維持著練琴的習慣，對於成立基金會來推廣音樂及藝術教育的初衷，林孝信總裁表示，「我自己從小也學音樂，深信藝術能滋養人心、豐盈人生，參與藝文活動不僅能舒緩生活壓力，也能提升民眾品的生活素質，過去我們不僅贊助台灣絃樂團長達 22 年，舉辦超過百場的親子音樂會，邀請客戶和員工一起分享音樂帶來的喜悅，也在音樂會過程中感受到孩子們的投入和喜愛，特別是在宜蘭偏鄉，有很多原住民的孩子，他們擁有得天獨厚的天籟之聲和音樂才華，相信透過基金會的資源挹注，除了擴展孩子們的人生視野，更希望讓這些擁有音樂天賦的孩子們能被世界看見！」

林孝信文化基金會指出，除了四場阿卡貝拉音樂會外，目前已經在南澳國小成立培訓班，接下來也將與宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中和宜蘭高商合作，成立「阿卡貝拉人聲合唱社團」，透過這些合唱社團，讓學生們有機會接觸現代阿卡貝拉音樂，培養音樂興趣、團隊合作和表演技能，體驗並學習多元的音樂文化，同時也會透過社團進行選手培訓，尋找未來的音樂之星，並支持他們代表宜蘭參與國際比賽，希望透過基金會的力量來扶植在地優秀音樂人才，將這座城市打造成音樂之都，散發著獨特的音樂風采。

如今透過林孝信文化基金會的成立，將為蘭陽藝術文化發展扮演關鍵推手的角色，從推廣並培養藝文人才為出發，為宜蘭地區注入文化藝術的脈動，除了阿卡貝拉，也將陸續從古典、交響、流行音樂等不同的音樂風格帶進蘭陽，相信能在這片美麗的土地上掀起一投新的藝術風潮，奠下文化藝術的里程碑，並培育出更多優秀的藝術人才，讓宜蘭能如同維也納般，成為音樂藝術的重要據點，並彰顯其獨特的文化魅力。

「林孝信文化基金會」簡介

財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會立足於全力推展文化藝術活動，獎助文化學術事業團體，以及培育文化藝術人才為核心宗旨。我們深信藝術與文化的力量，能夠豐富人們的生活，啟發創造力，並凝聚社會的情感與價值。為了實踐這一理念，我們邀請了國內頂尖的文化藝術界專家，如國立台南藝術大學的張瑀真教授、蘇打綠的團長何景揚以及優秀的聲樂家劉夢潔，共同擔任基金會董事，共同致力於推動文化藝術的發展與培育。

我們的使命不僅是在宜蘭地區推廣多元化的文化藝術活動，更著眼於培育新一代的文化藝術人才，讓他們能夠在藝術的領域中展現獨特的風采。基金會積極參與各項文化創意產業的發展，促進國際文化藝術交流，並鼓勵文化學術的研究和出版。同時，我們也致力於推動文化藝術實驗教育，提供學習和成長的平台，讓更多人能夠參與並受益於藝術的魅力。

這是一個充滿熱情與創意的旅程，我們將不斷努力，為宜蘭地區注入文化藝術的脈動，並在文化的交流中綻放獨特的風采。期待在這片美麗的土地上，共同開創一個充滿藝術魅力的未來。

「歐開合唱團」簡介

歐開合唱團 O-Kai Singers 是一個由臺灣原住民組成的阿卡貝拉（A Cappella）合唱團，以無伴奏合唱的方式演唱。成軍兩個月即以黑馬之姿獲得台灣國際重唱大賽冠軍，首張專輯獲六項提名並獲得「評審團獎」、「最佳演唱組合獎」、「最佳原住民語專輯獎」三項大獎，迄今更創下華人最高獲獎紀錄，囊括海內外 44 項國際大獎。多次受邀與世界各地頂尖天團同台演出，成團至今國內外巡迴演出場次超過 1000 場，是臺灣當今最受矚目的無伴奏人聲團體。