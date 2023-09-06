衰退聲歇 美股續強？華爾街空頭示警：衰退是遲早的事

雖然美股已不再為美國衰退而煩惱，但華爾街空頭們卻並不這樣覺得。

華爾街大空頭格蘭森 (Jeremy Grantham) 在接受採訪時指出，Fed 40 年來最激進的緊縮政策可能會使經濟陷入衰退，並拖累美股。

這位以預測市場泡沫而聞名的波士頓資產管理公司 GMO 聯合創始人表示：「道理很簡單，低利率推高了資產價格。更高的利率會壓低資產價格。而我們現在所處的時代，平均利率將高於過去 10 年水平。」

值得一提的是，利率走升可能會給美國經濟蒙上長期陰影。舊金山 Fed 的一項研究發現，Fed 提高利率至少會在 12 年內減少潛在經濟產出。研究人員發現，如果利率調升 1 個百分點，12 年後實質 GDP 將比原來低 5% 左右。

曾成功預測 3 次市場泡沫的傳奇投資人格蘭森指出，後疫情的股市飆升「在許多方面與 2000 年的科技泡沫大致相當」，但發自人工智慧 (AI) 的狂熱延後了股市的萎縮。

與此同時，堅定看跌的摩根士丹利知名空頭分析師威爾森 (Michael Wilson) 也認為，美國經濟今年的成長料將弱於預期，美股投資人很快將為此而感到失望。

這位策略師的警告與美股漲勢構成鮮明對照。由於市場預期美國經濟可以承受 Fed 的升息行動，而升息行動很快將停止，美股上漲，對 AI 進展的興奮推動科技股表現出色。

然而，威爾森指出：「按當前價格來看，市場目前預計經濟成長將出現實質性重新加速，而我們認為今年這不太可能，9 月和 10 月數據有可能會表現疲軟，但許多股票和預期並未反映這一點。」

不過今年以來，他對美股的空頭觀點尚未得到驗證。他上月曾表示，市場「避險氛圍」將持續到秋季甚至冬季。

除他之外，包括美銀分析師哈奈特 (Michael Hartnett) 在內的等其他一些策略師也贊同看跌的觀點。哈奈特認為美股仍面臨經濟硬著陸風險帶來的回軟。

摩根大通策略師馬鐵卡 (Mislav Matejka) 表示，美股情緒太過自滿，並警告沒有更多的安全網來緩衝股市。他指出個人消費支出 (PCE) 疲軟是對經濟成長加速持懷疑態度的一個主要原因。