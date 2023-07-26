美股最悲觀空頭警告：標普500指數可能將暴跌64%

儘管美股市場今年無視經濟衰退預測，並出現一些令人印象深刻的漲幅，但曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 對美股的悲觀預期持續加大。

Hussman 表示，如今美股估值過高，表明標準普爾 500 指數需要大跌最多 64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。

Hussman 說道：「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報 / 風險的估計，從短期、中期、週期，甚至 10-12 年來看，都處於我們定義的最負面的極端。是的，在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」

今年迄今為止，標普 500 指數已上漲近 19%，自 2008 年金融危機以來的漲幅已超過 400%。 根據 macrotrends.net 的數據，該指數的本益比已從去年接近 19 的低點攀升約 26。

儘管人們普遍預測 Fed 大幅升息將導致經濟衰退，但今年迄今為止，美股仍表現強勁。受惠於人工智慧 (AI) 熱潮，在輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等公司帶動下，科技股大幅上漲。

Hussman 先前就曾表示，股市價格走勢是估值和更廣泛市場情緒的產物，但在當前條件下 2 者皆是不利的。「儘管自十月份以來人們對股市反彈充滿熱情，但我仍然相信，近期的市場損失將被證明只是美國史上最極端追求收益的投機泡沫破裂的開端。」Hussman 說道。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 日前表示，對 2023 年企業獲利仍持悲觀態度，通膨現在的下降速度甚至比普遍預期的還要快。由於價格是今年許多公司銷售增長保持在 0 以上的主要因素，如果定價能力失效，這將是一個重大阻力。