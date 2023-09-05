著名市場空頭：美國經濟衰退將在6個月內到來

華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，他認為美國經濟正迅速走向衰退，美聯準會 (Fed) 升息的負面影響尚未完全顯現，預期在半年內陷入衰退。

Rosenberg 在接受採訪時表示，一旦 Fed 升息的影響完全發揮，信用卡逾期付款激增，加上中國經濟疲軟，勢必將拖累美國經濟陷入衰退。

Rosenberg 指出，此次的升息的衝擊是自 1981 年以來最為嚴重，如今面臨的不會是溫和的衰退。不過他也對不著陸和軟著陸保持開放態度。

Rosenberg 也說，自二戰以來，大多數的衰退不是由財政衝擊引起的，而是由利率衝擊引起的。過去 14 個升息週期中，有 11 次經濟陷入衰退。

富國銀行 (Wells Fargo) 近日也警告，近期美國信用卡逾期付款大增，恐怕是美國經濟即將陷入衰退的警訊。該行策略師在報告中表示，美國各商業銀行的信用卡拖欠率大幅攀升。隨著信用卡、車貸的拖欠率持續上升，資產規模排名在前百大之外的銀行，信用卡遲繳的餘額已創下歷史新高。

策略師說，在市場擔憂美國銀行穩定性和持續上​​升的債務水準之際，信用卡拖欠率上升，給中小型銀行帶來更大壓力。聯準會的數據顯示，美國信用卡債在 8 月初首次達到 1 兆美元。從歷史上看，信用卡拖欠率激增也與經濟衰退有關。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 也表示，由於經濟萎縮的風險仍然很高，該行的客戶正在逃離股市。「私人客戶正在回歸『避險』模式。」他補充說，在債券殖利率上升和金融環境收緊的情況下，硬著陸仍然是 2023 年下半年面臨的最主要風險。