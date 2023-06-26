為提高流動性 PacWest出售35億美元貸款組合給Ares Management

PacWest Bancorp (PACW-US) 周一 (26 日) 表示，將向 Ares Management 出售價值 35.4 億美元的銀行融資貸款組合，以提高這家美國地區銀行的流動性。其股價在周一盤前交易上漲 7%。

Fed 無情的升息加劇更多貸款變成壞帳的風險，銀行的應對措施是減少對商業房地產等可能陷入困境產業的貸款部位。

自 5 月底以來，總部位於洛杉磯的 PacWest 還出售了其房地產貸款部門和大量房地產貸款。

在最近的銀行業危機之後，美國一些地區銀行正試圖通過出售此類貸款來支撐資本並強化投資人信心。

PacWest 股價在過去一個月上漲近 5%。

PacWest CEO 泰勒 (Paul Taylor) 發表聲明表示：「我們繼續實施已宣布的戰略，將重點重新轉向依據客戶關係的社區銀行業務，以改善我們的流動性和資本。」

PacWest 在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中表示，在出售其貸方融資貸款組合的第一部分後，獲得了 20.1 億美元的收益。

其金融放款部門向小企業、商業房地產和消費者提供貸款。

隨著銀行紛紛拋售，私募股權公司和其他資產管理公司反而利用這股趨勢大舉收購。黑石集團 (BX-US) 4 月表示，這場危機提供了擴大其信貸業務的「黃金時刻」。

Ares 表示，其另類信貸部門在巴克萊銀行 (Barclays) 融資下買進 PacWest 的貸款。