買賣不成仁義在 英特爾提供Tower Semiconductor晶圓服務

英特爾 (INTC-US) 周二 (5 日) 表示，根據一項最新協議，英特爾將向 Tower Semiconductor 提供代工服務；這家以色列晶片代工製造商將在英特爾新墨西哥工廠投資 3 億美元。

不到一個月前，兩家公司放棄了合併計畫，因為這椿 54 億美元交易未能獲得中國監管機構的批准。

根據最新協議，Tower 將收購併擁有安裝在 Rio Rancho 製造廠的設備和其他固定資產。

該工廠每月將獲得超過 60 萬個光罩層的產能，幫助晶片製造商滿足下一代 300 毫米晶片的需求。

Tower CEO 艾爾汪格 (Russell Ellwanger) 表示：「我們認為這是與英特爾邁向多種獨特協同解決方案的第一步。」「與英特爾的合作使我們能夠滿足客戶的需求路線圖，特別關注先進的電源管理和射頻絕緣體矽 (RF SOI) 解決方案，並計劃在 2024 年進行完整的工藝流程認證。」

該項協議還強化了英特爾的代工能力，有助向產業龍頭台積電等競爭對手發起挑戰。

2021 年，英特爾承諾向新墨西哥州工廠投資 35 億美元，一年後宣布投資 200 億美元在俄亥俄州建設晶片製造廠。

第 2 季英特爾代工業務營收為 2.32 億美元，高於去年同期的 5700 萬美元。

代工銷售額的增幅來自「先進封裝」。這個過程是英特爾可以將另一家公司生產的晶片組合起來，創造出更強大的晶片。