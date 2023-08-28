消化鮑爾的傑克森霍爾談話 10年期美債殖利率持平

美國國債殖利率周一 (28 日) 漲跌互現。投資人仍關注 Fed 主席鮑爾的言論，他暗示可能會進一步升息以應對通膨。

美東時間 6:08，指標 10 年期國債殖利率持平在 4.239%。30 年期國債殖利率下跌 1.3 個基點至 4.282%。

債券價格與殖利率成反比關係。

交易員繼續消化上周 Fed 主席的鷹派言論。鮑爾在懷俄明州傑克森霍爾舉行的堪薩斯城 Fed 年會上表示，通膨仍然過高，Fed 準備繼續升息，以抑制持續高企的物價。

即使鮑爾表示 Fed 可以採取彈性作法，但他表示，對抗通膨仍需進一步努力。

鮑爾在書面演講稿中表示，「雖然通膨已從高點回落，這是一個值得歡迎的進展，但它仍然過高。」「我們準備在適當的情況下進一步升息，並打算將政策保持在限制性水平，直到確信通膨持續下降以​​實現我們的目標。」

10 年期國債殖利率上周飆升至 2007 年 11 月以來的最高水準，原因是投資人面臨美國經濟出人意料的韌性，以及粘性通膨可能迫使 Fed 在更長時間內維持較高利率的可能性。

匯豐私人銀行及財富部全球投資長塞爾斯表示，10 年期國債殖利率對債券投資人來說是一個有吸引力的切入點，「部分原因是實際殖利率發生了變化。」「盈虧平衡點基本持平，因此市場定價在於 Fed 致力保持較高利率並抑制通膨。所以，他們是可信的，這是一件好事。」

他說，「我的確認為，它最終會進入信貸市場，然後進入金融狀況，但具有更大的落後性和特別高的殖利率，仍然是個需要擴大的市場。人們一直在談論這個成熟度，目前它還很低，但它最終會到來。」

隨著許多主要經濟體的通膨穩步下降，但仍高於目標，人們的注意力越來越轉向央行行長將如何應對不斷惡化的成長前景。

大西洋兩岸上周三 (23 日) 的經濟數據都令人失望。在美國，標普全球 (S&P Global) 8 月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值從 7 月的 52 跌至 50.4，為 6 個月低點。

服務業指數和製造業指數這兩個分類指數均環比下跌。製造業指數從 50 下滑至 47.5。讀數低於 50 代表經濟活動萎縮。服務業指數從 7 月的 52.3 下滑至 8 月的 51。

本周勞工部將發布顯示就業和工資增長速度的非農就業數據，這可能會指導 Fed 如何繼續其貨幣政策路徑。

財政部預計將拍賣 3 個月期和 6 個月期票據以及 2 年期和 5 年期票據。

在周五 (1 日) 的每月就業報告之前，華爾街本周將解析更多經濟數據。像是 8 月達拉斯 Fed 指數。結果可以讓人們更深入地了解消費者的健康狀況、宏觀經濟背景和美國勞動市場。