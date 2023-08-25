在鮑爾傑克森霍爾會議致言之前 美債殖利率微幅走高

美國國債殖利率周五 (25 日) 小幅走高。交易員等待 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾研討會上發表的評論。

美東時間清晨 6:48，指標 10 年期國債殖利率上漲 1.4 個基點至 4.249%；而 30 年期國債殖利率小漲 0.7 個基點至 4.309%。殖利率與價格成反比。

市場將密切關注鮑爾的言論，以尋找有關美國貨幣政策可能路徑的暗示。本周稍早時，10 年期國債殖利率一度飆升至 2007 年 11 月以來的最高水平，原因是美國經濟出人意料地極具違性，而且通膨可能保持粘性，迫使 Fed 在更長時間內維持較高利率。

道富銀行 SPDR 首席投資策略師阿羅恩 (Michael Arone) 表示，鮑爾應該在懷俄明州會議結束時「繞場一周」以示慶祝，因為至今為止 Fed 已成功大幅降低通膨而沒有讓經濟陷入衰退。

他說，「但 Fed 可能不相信通膨已被擊敗。因此，傑克森霍爾不會有任何謝幕。相反，投資人應該期待鮑爾主席發表更加強硬的言論，即 Fed 比以往任何時候都更加致力於擊敗通膨。」

他指出，「由於 Fed 低估了勞動市場結構性變化的影響，這項工作將會變得複雜；結構性變化可能會使通膨率長期保持在 2% 以上，並危及軟著陸。」

周五沒有重大經濟數據發布或國債拍賣。