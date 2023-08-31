〈紐約匯市〉美經濟數據疲弱 美元指數貶至兩周低點

在美國公布 8 月民間就業人數增幅低於預估值後，聯準會 (Fed) 暫停升息預期升溫，美元指數周三 (30 日) 貶至兩周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，至 103.17。DXY 盤中一度貶至 102.94，為 8 月 16 日以來最低。

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業人數，在 8 月新增 17.7 萬人，遜於市場預期，且為 5 個月來最低。另外，隨著企業進行庫存清算，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率經修訂後為 2.1%，不如原先預期。美國日前公布 7 月職位空缺也降至近 2 年半來最低。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五 (25 日) 發表相對鷹派的言論後，市場對 Fed 在 11 月升息的預期短暫上升，不過，本週的疲軟數據令投資人押注 Fed 已結束緊縮周期。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預估 Fed 下月維持利率不變的機率為 89%，11 月升息的機率為 46%。

本周五 (1 日) 的 8 月非農報告備受關注，市場將進一步確認，隨著利率處在相對仍高的水準，勞動力市場的吃緊狀況正在緩解。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「美元下跌是因為人們相信 Fed 已經做得夠多了。若非農就業數據疲軟，這將會是宣告完成的最終時刻。」

美元兌日元升近 0.2% 至 146.16 日元，自一周低點回升。

歐元區公布最新通膨數據前夕，高於預期的德國通膨率為歐元帶來提振，歐元兌美元持續反彈，盤中一度升至 2 周高點，截稿前漲 0.4% 至 1.0923 美元。

德國周三公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.4%，略低於 7 月的 6.5%，但高於路透訪調經濟學家預測的 6.3%。西班牙通膨率也在 8 月上升至 2.6%，核心通膨率則從前一月的 6.2% 降至 6.1%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 市場經濟學家 Hubert de Barochez 說：「這些數據為歐洲央行 (ECB) 近期的政策路徑增添不確定性。整體而言，我們認為歐洲央行本周期還會再升息一次。」

貨幣市場對歐洲央行下月升息的押注升溫，目前認為 ECB 在 9 月升息的機率為 58%。

與此同時，澳洲公布 7 月通膨率放緩至 17 個月低位，支持澳洲央行在下周會議上維持利率穩定的理由。澳幣今日走勢震盪，盤中一度勁揚至近三周高點，截稿前小跌 0.04% 至 0.6475 美元。

截至台灣時間周四 (31 日) 約 6:00 價格: