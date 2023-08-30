美國第2季GDP成長率由2.4%下修至2.1%

美國第 2 季經濟成長率雖被下修，但仍然保持穩健的步伐。不過由於勞動市場緊張支撐了消費者支出，第 3 季初經濟成長趨勢似乎有所回升。

周三 (30 日) 發布的 4 月至 6 月期間 GDP 的第二次估計值顯示，上季國內生產總值 (GDP) 年化成長率為 2.1%；較上月公布的 2.4% 有所下修。

經濟學家之前預計第 2 季 GDP 不會修正。而這次下修主要反映了庫存投資以及設備和知識產權產品業務支出的減少。

即使 Fed 自 2022 年 3 月以來已升息 525 個基點，但第 1 季經濟成長率為 2.0%，並繼續向前推進。

它的擴張速度遠高於 Fed 官員所認為的 1.8% 左右的非通膨成長率。

經濟的韌性增加了借貸成本將在一段時間內保持較高水平的風險，但通膨放緩加劇了人們的樂觀情緒，認為 Fed 可能已經完成升息周期，並可能實現「軟著陸」。而且大多數經濟學家都取消了對今年經濟衰退的預測。

雖然勞動市場正在放緩，7 月職位空缺降至近 2 年半來的最低水平，但在經歷疫情期間招聘困難後，雇主基本上仍保留著他們的員工。

這使得工資成長保持在較高水平，有助於推動消費者支出。7 月零售額強勁成長，而單戶住宅建設也強勁。

經濟學家將第 3 季 GDP 成長預期提高至 5.9%；不過這可能有點誇大了經濟的健康狀況。