華納兄弟探索頻道任命媒體老兵出掌CNN CEO

華納兄弟探索頻道 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 周三 (30 日) 任命湯普森 (Mark Thompson) 為 CNN 執行長，責成這位前《紐約時報》和 BBC CEO 重振飽受收視率下滑和獲利下滑困擾的新聞網絡。

湯普森將接替利希特 (Chris Licht)；後者在掌舵一年期間經歷坎坷，包括與美國前共和黨總統川普 (Donald Trump) 公開意見不合，以及 CNN+ 串流媒體服務在推出幾周後就被關閉。

66 歲的湯普森不同，在擔任《紐約時報》CEO 的 8 年期間專注於數位訂閱，幫助該媒體轉變為網路時代報紙的燈塔。

在此期間，《紐約時報》的股價上漲近 5 倍，大幅超越標普 500 指數。

華納兄弟探索頻道 CEO 扎斯拉夫 (David Zaslav) 發表聲明表示：「馬克是一位真正的創新者，他為數位時代改造了世界上最受尊敬的兩家新聞機構。」

湯普森的一個重點關注領域可能是最近宣布的名為 CNN Max 的全天候新聞服務，該服務將在華納兄弟探索頻道的串流媒體平台上架。

CNN Max 希望利用突發新聞和分析的即時性，使其與以生活方式節目為特色的 CNN+ 區分開來。

雖然該新聞網試圖吸引更多共和黨觀眾，但其收視率卻一直在下滑。

標普全球市場情報的數據顯示，2022 年其獲利將降至 10 億美元以下，預計今年將略高於去年，達到 9.386 億美元。這些估計適用於在美國播出的 CNN 網絡，包括 CNN en Español 和 CNN International。

根據尼爾森數據，6 月 CNN 的黃金時段和全天收視率落後於福斯新聞和 MSNBC。