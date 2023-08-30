瑞銀分析師：華爾街低估了甲骨文在AI領域優勢 上調評級至「買進」

儘管甲骨文 (ORCL-US) 已被視為人工智慧 (AI) 熱潮的受益者，但瑞銀 (UBS) 分析師 Karl Keirstead 週二 (29 日) 表示，華爾街可能低估了該公司在 AI 領域的優勢機會。

Keirstead 將甲骨文股票評級從「中性」上調至「買進」，並指出該公司有著「被低估的優勢」，在目前短缺情況下具備 GPU 部署速度優勢，以及雲端基礎設施 (OCI)。

Keirstead 在報告中說道，市場可能會面臨 6-12 個月的 GPU 短缺，而且 AI 新創企業正在逐步轉向使用 OCI 使用。此外，隨著該公司將在 9 月中旬舉辦 CloudWorld 活動，他認為潛在催化劑即將出現，甲骨文有望成為最終贏家。

儘管甲骨文股價今年上漲了 40% 以上，但 Keirstead 認為，受惠生成式 AI 熱潮推動，該股仍然有上漲空間。他表示，自己不覺得該股如今 20 倍的本益比太高，並且只有 40% 的賣方分析師給予正面評級。

高盛分析師 Kash Rangan 先前也將甲骨文評級自「買出」調升至等同「續抱」，因為最新一季財報甲骨文的雲端基礎設施營收年增 76% 之多，遠超越上一季 55% 增幅。「該數據明確表明，甲骨文宣傳的超大規模數據中心的價格 / 性能優勢正在引起市場共鳴 (含新舊客戶)，可應可讓該公司獲得持久的市占增長，儘管該公司較晚踏入 Iaas 領域。」

此外，高盛分析師表示，即使雲端基礎設施增長，甲骨文管理層仍預期 2024 財年保持資本支出不變，這預示將產生自由現金流。