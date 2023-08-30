鉅亨美股雷達：特斯拉推新超級電腦 HPE本季營收恐不如預期

美股重要看點：

美將公布 ADP 就業人數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 4.151%。美股期貨週三 (30 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.04%，標普 500 期貨跌 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.14%。

投資人持續關注各項經濟數據以了解 Fed 政策方向。薪資提供商 ADP 周三將發布 8 月份全國就業報告，追蹤民營部門就業人數的增長。本月民營雇主可能增加 28 萬個就業崗位，低於 7 月份的 32.4 萬個。新數據可能會為 Fed 預計 9 月做出的下次利率政策決定提供資訊。

美國前白宮經濟顧問 Kevin Hassett 週二 (29 日) 表示，他認為在能源價格上漲、政府支出高額的情況下，Fed 將會再度升息。

Hassett 受訪時表示，美國將「看見鋸齒狀的通膨週期」，並且這樣的情況將有點像是新冠疫情浪潮，會感覺疫情似乎已經得到控制，但又會出現新的變種病毒。

他認為，美國將出現新一波通膨浪潮。「在能源價格上漲如此多的狀況下，通膨數據也將會出乎意料地上升。」

市場方面，Wedbush 著名分析師 Dan Ives 表示，輝達 (NVDA-US) 強勁財報有望在在年底引發科技股的大規模反彈。 他相信新的新的科技牛市已經到來，並相信輝達將在未來幾個月引領整體科技股走高。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月 ADP 就業人數變動 (萬人)，預估 20，前值 32.4

美國第二季個人消費支出 (PCE) 季率 (%)，預估 1.9，前值 1.6

美國第二季 GDP 年化季率修正值 (%)，預估 2.4，前值 2.4

美國 7 月商品貿易帳 (億美元)，預估 - 900，前值 - 878

美國 7 月成屋簽約銷售指數年率 (%)，前值 - 14.8

重要個股動態：

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 是人工智慧 (AI) 股寵兒，但特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 不願令其專美於前，也積極向投資者展示自家汽車公司也屬於 AI 投資。

Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 表示，特斯拉周二 (29 日) 推出價值 3 億美元的 AI 運算叢集，該超級電腦將使用 1 萬個輝達 H100 GPU，比全球第三高性能的超級電腦更強大。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

慧與科技 (HPE-US) 周三 (29 日) 盤後公布略優於市場預期的上季財報，並展現對企業升級技術前景的信心，而調升全年獲利預測，但因其對本季的營收預估低於華爾街所料，導致盤後股價不漲反跌。

HPE 在 7 月 31 日為止的第 3 季當中，營收 70 億美元，大致符合分析師所估的 69.9 億美元，調整後 EPS 49 美分，優於分析師所估的 48 美分。

HPE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (29 日) 在舊金山舉行的 Google Next 會議上發布一系列新人工智慧 (AI) 技術和合作夥伴關係，將供應大型企業不斷發展所需的技術。

谷歌公布一款客定製 AI 晶片的新版本「TPU v5e」，旨在訓練大型模型，同時也能高效地提供這些模型的內容，但其功能不及旗艦第五代 AI 晶片 (尚未推出)；谷歌推出一款企業級工具「SynthID」，用於加水印識別 AI 生成的圖像。