小摩：Fed在未來幾次利率會議中 預期都將按兵不動

摩根大通 (JPMorgan) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 週日 (27 日) 表示，儘管 Fed 主席鮑爾在懷俄明州傑克森洞 (Jackson Hole) 的央行年會中，促使市場增加了額外升息的預期，但他認為，Fed 在未來幾次會議中都可能按兵不動。

Feroli 表示，鮑爾並沒有明確表示將實施更多緊縮政策。他指出，鮑爾強調 Fed 將「謹慎行事」並致力在貨幣政策過度緊縮或過度寬鬆的風險中取得平衡。

Feroli 說道：「我們仍然認為，聯邦公開市場委員會將在接下來的幾次會議上保利率不變。」不過，如果通膨意外上升或勞動力市場仍舊吃緊，相關預測就可能改變。

Pantheon 首席經濟學家 Ian Shepherdson 則認為，鮑爾的講話對某些人來說似乎偏向鷹派，但他相信 Fed 大約已完成升息周期。基本上，鮑爾的演說雖然謹慎，但是基本上偏向樂觀。

WisdomTree 固定收益策略主管 Kevin Flanagan 表示，鮑爾談話中真正引人注目的是提到高於趨勢的經濟成長和就業市場。如果就業數據持續強勁，再次升息是有可能的。

期貨交易商預估，Fed 在 11 月升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 60% 左右，而 9 月會議可能會暫停升息。

Columbia Threadneedle Investments 的利率策略師 Ed Al-Hussainy 表示，這替短期公債進一步承壓奠定基礎，近期數據可能會導致決策者在 9 月會議上調高預估。這意味著兩年期公債殖利率會更高。

NatWest Markets 的美國利率策略師 Jan Nevruzi 表示，2% 的通膨目標是堅定的，有緊縮傾向。不過鮑爾的語氣暗示 Fed 不一定會在每次的會議上升息，也不代表升息周期已經結束。