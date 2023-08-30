Robinhood擁有32億美元比特幣 為全球第三大持有者

根據 CoinDesk 引用的 Arkham Intelligence 數據，Robinhood(HOOD-US) 持有價值超過 32 億美元的比特幣，使這款受歡迎的線上交易平台，成爲全球第三大比特幣持有者。

報告顯示，Robinhood 持有的比特幣規模，僅次於幣安和 Bitfinex，而這兩家公司的分別持有 64 億美元和 43 億美元比特幣。

根據 CoinDesk 數據，在 3 個月的時間裏，Robinhood 從其他較小的錢包中轉移了大約 11.8 萬個比特幣到主錢包。

8 月初 Robinhood 公布了令人失望的第二季財報，顯示其月平均活躍用戶在 3 個月內減少了約 100 萬。儘管如此，Robinhood 平台還是達成有史以來首次單季獲利，其產品也繼續獲得關注。

值得注意的是，Robinhood 基於交易的收入季減 7%，至 1.93 億美元，其中加密貨幣、期權和股票，分別下降了 18%、5% 和 7%。

週二 (8 月 29 日) 有消息稱，資產管理公司灰度 (Grayscale) 就其比特幣信託基金轉換為 ETF ，向美國證券交易委員會 (SEC) 提起訴訟，一名法官站在了灰度的一邊，這一消息提振了比特幣。

消息傳出後，比特幣快速飆漲 5%，交易員紛紛押注，認爲這一裁決也可能爲美國 SEC 批准大量現貨比特幣 ETF 申請鋪平道路，專家表示，這將有利於比特幣的價格。

一些策略師認爲，由於 2024 年 4 月的減半過程，比特幣將在明年飆升至 6 位數，這將使加密礦工的獎勵減少一半，從而產生稀缺效應。

金融公司 Unchained 執行長 Joe Kelly 在最近一份報告中指出，從保守的角度來看，如果比特幣在減半之前，保持在 3 萬美元左右，即使在減半後的 12 個月裡上漲 250%，比特幣的價格也將達到 10.5 萬美元。