前白宮經濟顧問：Fed很可能將進一步升息

美國前白宮經濟顧問 Kevin Hassett 週二 (29 日) 表示，他認為在能源價格上漲、政府支出高額的情況下，美聯準會 (Fed) 將會再度升息。

Hassett 受訪時表示，美國將「看見鋸齒狀的通膨週期」，並且這樣的情況將有點像是新冠疫情浪潮，會感覺疫情似乎已經得到控制，但又會出現新的變種病毒。

他認為，美國將出現新一波通膨浪潮。「在能源價格上漲如此多的狀況下，通膨數據也將會出乎意料地上升。」

Hassett 是指包括食品和能源等大宗商品的整體通膨。數據顯示，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，高於 6 月創 2 年多來新低的 3%，也是去年 7 月起連 12 降後首度反彈，核心 CPI 年升 4.7%，低於市場預期。

美國前財長 Larry Summers 近日也表示，Fed 可能需要再升息至少一次，並警告各界對美國財政赤字問題的關注度不夠。「我猜測，未來幾個月，我們可能看到聯邦資金利率必須再調升一次，甚至不只是一次。」

Fed 主席鮑爾先前在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，他表示，準備進一步升息，並打算保持利率在高點，以確保通膨持續朝 2% 目標回落，但將「謹慎」進行。

品浩經濟學家 Tiffany Wilding 先前也表示，雖然下半年經濟仍可能面臨各種阻力，但最近的數據顯示，即使利率上升，消費者和經濟依然可維持驚人的韌性，這反過來意味著，Fed 明年不會只是按兵不動，甚至可能宣布進一步升息。