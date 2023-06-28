甲骨文擬在人資軟體新增生成式AI功能 估年底推出

甲骨文公司（Oracle）周三（28 日）表示，將在其企業人力資源軟體中加入生成式人工智慧（AI）功能，旨在幫助起草職位描述和員工績效目標等任務，相較於現今當紅的聊天機器人模式，該功能屬於一鍵生成模式，目的是考量良好且安全的結果，預估將在今年年底推出。

截稿前，甲骨文 (ORCL-US) 周三盤前股價下跌 0.62%，每股暫報 117.11 美元。

像 ChatGPT 這樣的 AI 系統可以根據提示生成類似人類的答案，該技術已經席捲整個科技業，包括微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 在內的公司都將其整合到搜尋引擎中。不過，許多商業用戶對這種生成式 AI 的使用保持小心謹慎的態度，因為該系統可能會編造不實內容或令人不安的事實。

甲骨文的人力資源軟體為大企業用於招聘人才和評估績效等，只需要一指操作就能從眾多文本中生成諸如工作列表或績效目標之類的草稿文件。

甲骨文自動適應智慧應用程式（Oracle Adaptive Intelligence Applications）產品管理副總裁 Rich Buchheim 表示，把 AI 助手塑造成一鍵操作形式，而非回答人類用戶編寫的開放式提示聊天機器人，目的是確保一鍵生成的方式有良好且安全的結果。

Buchheim 強調，儘管生成方式快速便捷，但最終的文本仍須人工審批。他並不指望生成式 AI 能正確的制定出績效目標，但會給出一個明確的方向以便後續延伸修正。

甲骨文人力分析和人力資本管理技術與創新副總裁 Guy Waterman 表示，甲骨文正在研究如何把 AI 用於更複雜的人力資源任務，例如如何編寫符合不同市場當地法規的職位要求清單。

Waterman 說：「一個人做出決定並執行可能需要一到兩周的時間，如果能把這個時間縮短到幾個小時或幾分鐘，那就能真正看到生成式 AI 的不同之處。」