〈房產〉房市保守 全台上半年建照量年減16.9% 新屋開工降8.3%

在房市進入調整期，從消費終端的交易面來看，今年上半年全台建物買賣移轉棟數較去年同期衰退 18.7%，但從生產者投資開發來看，市場收縮的幅度則更為明顯。最新統計顯示今年上半年全國住宅建照核發戶數與新屋開工戶數都較去年同期減少，顯示建商對未來評估轉趨保守。

其中，尤其以台南市的建照核發數從去年上半年的 1 萬 1,107 戶，腰斬到今年同期 5,031 戶，量縮 54.7%，建商心態轉折最為劇烈。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023 年上半年全國住宅建照核發戶數從去年的 8 萬 5,725 戶，到今年只剩 7 萬 1,259 戶，總量減少 16.9%；而住宅的新屋開工戶數也從 7 萬 3,775 戶，降到 67,649 戶，年減 8.3%。目前全球經濟局勢不穩定，加上平均地權條例修法上路，以及各項房市政策管制續行，房市買氣雖回穩，但離熱絡仍有很大一段距離，因此，預售市場銷售狀況趨緩，也讓今年上半年的推案、開工均呈現量縮。

同時，建照量減少幅度遠大於開工量，顯示在央行針對土建融、餘屋貸款限制，造成建商購地自有資金的壓力增加，導致建商採取減量經營策略，建照量明顯放緩。不過，因前兩年建照量處歷史高檔，加上近期缺工、缺料情況改善，建案得以陸續開工，雖開工量不如去年，但衰退幅度小於建照量表現。

根據內政部資料統計，今年上半年全國住宅建照核發戶數從去年同期的 8 萬 5,125 戶，到今年剩 7 萬 1, 259 戶，年減 16.9%，其中，台南市從 1 萬 1,107 戶，腰斬到 5,031 戶，量縮 54.7%，建商心態轉折最為劇烈。

另外，高雄市也減量 41.8%。而新北市與新竹縣市卻逆勢成長，年增 31.0% 與 4.7%，是七大都會區中唯二成長的都會區，顯示建商對當地房市仍具信心。

除了建照核發量之外，住宅新屋開工的數字反映建商建築開發的實際行動，更能凸顯建商對市場的判斷。去年上半年全台住宅開工戶數達 7 萬 3,775 戶，但今年只剩 6 萬 7,649 戶，年減 8.3%。陳金萍指出，若觀察今年上半年七大都會區的新屋開工量，與去年同期相比增減互見，量縮的縣市中，以高雄市與台北市年減 32.5% 與 24.6% 最多，而新北市則年增 16.3%，對照出新北市需求仍強，建商持續加碼的意願仍高。

陳金萍提醒，一般而言，新屋開工年增率的增減，往往預先反映經濟榮枯與房市趨勢變化，今年上半年建照核發量、開工量均減少的狀況下，除了代表產業面臨調整的挑戰外，另一方面，在去年全年建照量 18 萬戶創新高，在近幾年將陸續完工，而全台餘屋量也超過 8 萬戶，將累積大量賣壓，未來是否能順利去化，需持續觀察。