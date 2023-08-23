〈房產〉7月五大銀行房貸利率 連4個月突破2%

中央銀行今 (23) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，房貸利率為 2.098%，較上月持平，仍是連續 4 個月超過 2%，而新承做房貸金額為 564.24 億元，則月減 13.43 億元，反映 6 月建物買賣移轉棟數較上月略減少。

央行說明，7 月房貸減少，主要是因建物買賣移轉棟數 6 月減少，以及青安貸款上路。

央行也提到，6 月升息，反映在 7 月的幅度較大，後續可望遞減，至於未來貨幣政策走向，還是密切關注國內通膨變化，由央行理監事會議決定。

據統計，7 月台北市建物買賣移轉棟數 2268 棟，大致於去年持平，但月減 9%；新北市 4891 棟，月減 7%，年增 4%；桃園市 7 月移轉棟 3857 棟，月增 15%，年增 9%；台中市 3880 棟，月減 13%，年增 12%；台南市 1834 棟，月增 10%，較去年同期持平；高雄市 3146 棟，月增 1%，年增 17%。

合計 7 月六都建物買賣移轉棟數 19876 棟，月減 2%，年增 8%。

房仲業者指出，第二季移轉棟數年減狀況開始收斂，7 月六都移轉棟數年增率開始轉正，目前市況交易穩定，下半年移轉年增率有機會持平或小增，全年要站上 28 萬棟不是太難，但整體房市主要是自用當道，投資退場。