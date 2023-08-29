〈房產〉桃園上半年最高價樓店王每坪近143萬元 就在藝文特區內

疫情趨緩，熱門商圈店面交易似有回溫走勢，房仲業者統計今年以來桃園「樓店」交易，發現成交單價前 10 名中，有四間店面單價突破百萬元，其中最高單價店王，就位於桃園豪宅聚落藝文特區內的麗晶花園廣場社區，交易單價高達 142.9 萬元。同時，再進一步觀察可以發現，前十大金店面有高達四間位於中壢海華商圈。

台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華商圈本身有威尼斯影城、SOGO 百貨，走路十分鐘達機捷 A21 站，機能充足，自然吸引外來逛街人潮，同時該區居住人口密集，周邊社區入住率幾乎多達九成，光是在地人口消費力就足以支撐商圈營運，多數屋主購置店面目的為收租用，租金投報約落在 2.5% 上下，且當地店面多為小坪數產品，成交單價破百萬元的交易並不少見。

黃啟東說，以這次上榜的四間店面來說，有曾經營美髮業、童裝業，而第五名坪數較大的店面，則是由銀行業承租。以商圈特性來說，為同時符合外來逛街人潮及在地居民需求，業種從食衣住行到連鎖店面皆有，分布相當平均，人潮等於錢潮，海華商圈屬於成熟穩定商圈，店面經營穩定性族，故也因此成為全桃園金店面最多的區域。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察去年桃園前 10 名店面交易，單價都維持在 7 字頭以上水準，單價破百萬的店面同樣維持在四間，顯示疫後商圈店面交易狀況逐漸恢復穩定。而去年桃園店王單價為 150 萬，雖然今年上半年尚未超越，不過隨著國內消費回溫，後勢可期。

張旭嵐強調，熱門店面需具三大特點：一、黃金地段仍是店面不二法則，尤其豪宅聚落的住戶購買力強，金店面聚財力強，維持高身價。二、人口就是消費力，除外來逛街人潮外，當地豐沛的居住人口支撐，才是商圈消費主力；三、房價高漲，電商崛起，小坪數店面，能符合多種民生所需業種，租賃門檻低，空置率低，小店出租的市場性看俏。

去年未上榜的蘆竹區，今年有兩間店面擠進前 10 名。台灣房屋台茂旗艦店店長林正修表示，以第八名的下南崁商圈店面來說，鄰近明星學區光明國小，周邊有藥妝通路、診所、餐廳，屬於商圈正核心，且該區多數為外來人口，包括台北客及航空從業人員等，組成較為多元，生活習慣與傳統桃園人有些微不同，故在整個桃園市來說，屬於自成一格的商圈，住戶消費力強，較高消費的店面在該商區也能夠生存，店面價格自然有一定水準。

林正修指出，第 6 名的店面，雖屬於中正路商圈，但較靠近南崁交流道口，每日南來北往車流量大，因此店面的招牌效應強大，所以雖有較難停車的抗性，但仍讓該店成功擠進榜單。