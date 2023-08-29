〈房產〉桃園上半年最高價樓店王每坪近143萬元 就在藝文特區內

桃園上半年交易單價最高店位於豪宅聚落藝文特區內的麗晶花園廣場社區。(鉅亨網記者張欽發攝)
桃園上半年交易單價最高店位於豪宅聚落藝文特區內的麗晶花園廣場社區。(鉅亨網記者張欽發攝)

疫情趨緩，熱門商圈店面交易似有回溫走勢，房仲業者統計今年以來桃園「樓店」交易，發現成交單價前 10 名中，有四間店面單價突破百萬元，其中最高單價店王，就位於桃園豪宅聚落藝文特區內的麗晶花園廣場社區，交易單價高達 142.9 萬元。同時，再進一步觀察可以發現，前十大金店面有高達四間位於中壢海華商圈。

台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華商圈本身有威尼斯影城、SOGO 百貨，走路十分鐘達機捷 A21 站，機能充足，自然吸引外來逛街人潮，同時該區居住人口密集，周邊社區入住率幾乎多達九成，光是在地人口消費力就足以支撐商圈營運，多數屋主購置店面目的為收租用，租金投報約落在 2.5% 上下，且當地店面多為小坪數產品，成交單價破百萬元的交易並不少見。

黃啟東說，以這次上榜的四間店面來說，有曾經營美髮業、童裝業，而第五名坪數較大的店面，則是由銀行業承租。以商圈特性來說，為同時符合外來逛街人潮及在地居民需求，業種從食衣住行到連鎖店面皆有，分布相當平均，人潮等於錢潮，海華商圈屬於成熟穩定商圈，店面經營穩定性族，故也因此成為全桃園金店面最多的區域。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察去年桃園前 10 名店面交易，單價都維持在 7 字頭以上水準，單價破百萬的店面同樣維持在四間，顯示疫後商圈店面交易狀況逐漸恢復穩定。而去年桃園店王單價為 150 萬，雖然今年上半年尚未超越，不過隨著國內消費回溫，後勢可期。

張旭嵐強調，熱門店面需具三大特點：一、黃金地段仍是店面不二法則，尤其豪宅聚落的住戶購買力強，金店面聚財力強，維持高身價。二、人口就是消費力，除外來逛街人潮外，當地豐沛的居住人口支撐，才是商圈消費主力；三、房價高漲，電商崛起，小坪數店面，能符合多種民生所需業種，租賃門檻低，空置率低，小店出租的市場性看俏。

去年未上榜的蘆竹區，今年有兩間店面擠進前 10 名。台灣房屋台茂旗艦店店長林正修表示，以第八名的下南崁商圈店面來說，鄰近明星學區光明國小，周邊有藥妝通路、診所、餐廳，屬於商圈正核心，且該區多數為外來人口，包括台北客及航空從業人員等，組成較為多元，生活習慣與傳統桃園人有些微不同，故在整個桃園市來說，屬於自成一格的商圈，住戶消費力強，較高消費的店面在該商區也能夠生存，店面價格自然有一定水準。

林正修指出，第 6 名的店面，雖屬於中正路商圈，但較靠近南崁交流道口，每日南來北往車流量大，因此店面的招牌效應強大，所以雖有較難停車的抗性，但仍讓該店成功擠進榜單。

 

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