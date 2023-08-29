日本7月失業率4個月來首升、求才求職比續降 向日銀釋負面信號

日本 7 月失業率四個月來首度上升，勞動力需求指標持續減弱，無論對日本銀行 (央行) 還是政府，這都是令人擔憂的信號。

日本總務省周二 (29 日) 公布 7 月失業率升至 2.7%，高於經濟學家預估的 2.5%，就業人數較前一月減少 10 萬人，失業人數增加 11 萬人。所有年齡層的女性失業率均有所上升，45 歲至 54 歲、15 歲至 24 歲間的男性失業率則下滑。

此外，7 月非自願離職人數則增加 5 萬人。

另一份經濟數據也為日本勞動力需求前景蒙上陰影，由每月職位空缺數和求職人數相除而得的求才求職比，從 6 月的 1.30 降至 1.29，為今年第六度下滑，該數據代表每位求職者平均可獲得的工作機會，是衡量勞動力市場趨勢的領先指標。

大和證券 (Daiwa Securities) 經濟學家 Kota Suzuki 表示，從領先指標來看，製造業的職位空缺數近期出現下滑態勢，這可能是受海外需求下滑影響。

數據顯示，上月製造業就業機會減少 11.4%，其中又以大阪地區的求才求職比最低，為 1.10，東京比率則為 1.79。

彭博經濟學家 Taro Kimura 說：「寬鬆的勞動力市場可能引發惡性循環，進而導致薪資成長放緩，這對日本央行來說是一大挫折，因為他們希望能藉由需求來推升通膨，而非提高成本。」

即使按國際標準來看，日本失業率依舊很低，但上月數據也意味著勞動力市場的吃緊狀況可能已經觸頂，若情況真是如此，這恐會為日銀總裁植田和男帶來麻煩。日銀希望勞動力吃緊狀況能夠帶動薪資上揚，進而為通膨和薪資帶來良性循環。

植田上周於傑克森霍爾全球央行年會再度強調，日本基礎通膨率仍低於央行的 2% 目標，證明持續採取寬鬆政策是合理的。