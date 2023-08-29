日本政府：長達25年抗通縮之戰走到「轉捩點」

日本政府周二 (29 日) 表示，25 年來對抗通貨緊縮的戰役，可能已經走到「轉捩點」，因為物價和工資上漲有擴散的跡象，這番話暗示日本當局對經濟就快脫離長期停滯的信心。

日本當局樂觀的評估，呼應日本銀行 (央行) 最近的說法：企業的價格和工資設定行為正在改變，可能替日本退出大規模財政和貨幣支持一事鋪平道路。

日本政府在「年度經濟白皮書」中說：「我們不應該駁斥以下事實，那就是，脫離通縮的機會之窗或許已經開啟。」因為通膨上升，民眾對物價持續下跌的看法比以前輕微。

報告中並未說明日本已經完全消除通縮回歸的風險，而是指出，服務業價格以「依然適度的步調」上漲。「在判斷通膨趨勢時，重要的是觀察服務業價格」，因其比商品價格更能反映內需和工資。

去年的經濟白皮書中，日本政府的用詞是，除了一些食品和能源相關產品以外，通膨依然「溫和」。

對通縮用詞的改變，凸顯日本政府優先事項正在調整，並顯示隨著大宗商品成本上漲、就業市場吃緊，通膨正在上升，並加劇民眾對生活成本增加的擔憂。

日本 1 月核心通膨率觸及 4.2% 的 40 年高點，而且到 7 月為止已經連續 16 個月高於日銀的 2% 目標。

有愈來愈多企業正試圖把原物料上漲的成本轉嫁到消費者身上，提供給員工的工資則達 30 年來最佳水準，都構成日本退出長年以來超寬鬆貨幣政策的理由。

但日本政府仍不願公開宣告已經終結通縮，認為不能只看到基本物價上漲，還要看到日本不會重返物價下滑的明確跡象，才能這麼做。

經濟白皮書中說：「我們的家庭和企業，需要消除僵固的通縮心態。」並說明，政府將和央行密切合作，實現持續的工資成長。

自 2001 年正式宣布進入通縮狀態以來，日本政府就把終結物價下跌列為政策優先事項，這不但促成多年來的財政刺激措施，也迫使央行持續推動超寬鬆貨幣政策。