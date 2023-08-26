邊睡覺邊抓寶可夢 Pokémon Sleep全球下載累計突破1000萬次 

「精靈寶可夢 GO」(Pokémon Go) 靠著吸引人們走出戶外抓寶、賺進數十億美元之後，遊戲公司又創造出一個席捲全球的現象：最新手遊「寶可夢睡眠」(Pokémon Sleep) 可以邊睡覺邊抓寶，7 月下旬在 iOS 和 Android 上線迄今，在全球下載量已經突破 1000 萬次的重要里程碑。

寶可夢睡眠會紀錄玩家的睡眠狀態，並以通常需要花好幾個小時步行才能抓到的寶可夢作為獎勵。行動數據分析公司 data.ai 統計顯示，這款由日本遊戲工作室 Select Button 和 Pokemon Co. 發行的遊戲，在 7 月 16 日起的當周就躍居下載第一名，而且在本周五 (25 日) 達到 1000 萬次下載量。

玩家可在睡覺時把手機放在靠近頭部的地方，讓遊戲進行，遊戲程式會透過手機感測器捕捉的震動評估睡眠品質，當睡眠指標愈好，蒐集到的生物就愈多。

玩家還可透過購買城市內商品，與更多寶可夢交朋友，或是加入付費訂閱方案，獲得獎勵睡眠點數。

住在東京郊區的 23 歲青年 Tomoki Toma 說，他成為寶可夢睡眠忠實用戶已有超過四個禮拜了，「我真的努力在就寢時間入睡，這是我以前從未做到的。」

這讓寶可夢睡眠打入以健康為導向的市場，這個領域的其他程式還包括 Calm、BetterSleep 和 Sleep Cycle。由任天堂、Creatures 和 Game Freak 合資的 Pokemon 公司表示，他們花費超過四年的時間開發出這款遊戲，試圖加入一些趣味元素並嘗試各種遊戲設計。

寶可夢睡眠，圖取自 Pokemon

但是，隨著上線時間拉長，愈來愈多用戶的興趣似乎正開始減弱，Google Trend 顯示，寶可夢睡眠的全球搜尋量已經降到高峰的一半左右。此遊戲有個致命傷是，玩家無法把他們在這裡抓到的生物轉移到其他遊戲中。

三個禮拜前開始加入寶可夢睡眠的 22 歲東京青年 Reina Watanabe 說：「收集不同的寶可夢很有趣，但玩一陣子以後，稍微有點無聊了。」

這款遊戲也有一些作弊的方法，例如對遊戲說自己要上床睡覺了，但其實還在看書，或是把手機放在床邊，但人其實已經離開去喝杯咖啡，或是手動進入假睡狀態。

寶可夢睡眠能否吸引用戶每晚使用，取決於角色魅力和玩家認可的健康效益。這類遊戲數目不多，但仍有一些遊戲風行多年，例如 AFK 「Arena」、「Adventure Capitalist」、「Neko Atsume：Kitty Collector」和「Egg Inc.」。

Pokemon Go 慶祝七周年並打破紀錄，一部分要歸功於 Niantic 公司更新程式為這款擴增實境 (AR) 遊戲帶來的刺激。不過這家總部舊金山的公司在其他遊戲方面並無亮眼成績，因而被迫關閉洛杉磯工作室並裁員 25%。

寶可夢睡眠製作人 Kaname Kosugi 說，正在尋找讓遊戲與更多設備連結得法。

來自岐阜縣、30 歲的寶可夢長期粉絲 Masamitsu Takahashi 說：「這是一款有趣的遊戲，但如果沒有典型的戰鬥，玩家不會覺得自己在玩遊戲。儘管如此，在刪除遊戲以前，我會先等待看看是否有重大更新。」