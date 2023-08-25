調查：多數經濟學家預計 日本不會很快改變寬鬆政策

一項最新媒體調查顯示，多數經濟學家預計，日本央行不會很快調整貨幣寬鬆政策。在上個月日本央行意外調整殖利率曲線控制 (YCC) 後，市場對政策進一步轉向的猜測有所減弱。

在 7 月會議上，日本央行修改了 YCC 計畫，允許利率上升更具靈活性，官方透過這一方式維持寬鬆政策，但仍被市場視為是廢除數十年刺激措施的前置作業。

根據《路透》在 8 月 15 日至 23 日的調查，22 名經濟學家中只有 1 人預計日本央行今年將開始放鬆其超寬鬆政策，這一比例遠低於 7 月調查的 50%。

其他受訪者對日本央行下一步行動的預測各不相同。 4 名受訪者表示，日本央行將於 2024 年 1 月至 3 月開始縮減規模，5 名受訪者選擇 4 月至 6 月，6 名受訪者選擇 7 月至 9 月，另外 6 名受訪者選擇 10 月至 12 月。

信金中央金庫研究院資深經濟學家 Takumi Tsunoda 表示，日本央行可能會維持現狀到明年夏天，因為日本 2024 財年薪資趨勢的前景，要到春季之後才會揭曉。

日本政策制定者強調，日本央行超寬鬆寬鬆政策正常化的必要條件，是由薪資上漲帶動的通貨膨脹能夠持續。

其他的調查內容顯示，73% 的經濟學家預計日本央行明年將結束 YCC，高於 7 月份的 50%。

關於日本央行何時結束短期負利率政策的問題顯示，41% 的經濟學家預計，這將於 2024 年發生，低於 5 月份調查的 54%。 在最新的調查中，59% 的受訪者選擇 “2025 年或以後”，而 5 月份這一比例為 42%。

當被問及日本政府將在什麼水準干預日元貶值時，67% 的經濟學家選擇了 150 關卡，其次是 155 關卡，有 25% 的經濟學家選擇。

經濟學家還將日本 2023 財年 GDP 增長預期，從上次民意調查的 1.1% 上調至 1.8%。 2024 財年增長預測小幅下調至 0.9%。