〈美股早盤〉市場靜待本周關鍵通膨和就業數據出爐 主要指數開高

美股主要指數周一 (28 日) 開高，美國本周將陸續公布關鍵的通膨和就業數據，這些數據將替聯準會 (Fed) 的利率路徑提供更多線索，而中國提振市場的措施則提供進一步的支撐。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1%。

Fed 對貨幣政策採取觀望態度，讓美股陷入困境。對於利率是否達到峰值模棱兩可，Fed 主席鮑爾全球央行年會上採取觀望態度，表示一切取決於經濟數據。這讓股市陷入不確定的狀態：通膨從峰值回落但仍然過高，因此決策者已經準備好在必要時再次收緊政策。

對美股來說，這種觀望並不是什麼好消息。7 月份突破失敗和目前的短期下跌趨勢都發出了看跌訊號，當前態勢看起來呈負面。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特上周六表示，遏制通膨可能需要 Fed 再升息一次，然後一段時間不升息。她補充說，可能會重新評估自己之前的觀點，即可能在明年底開始降息。梅特斯指出，Fed 下一次升息可能是最後一次，但不一定是在 9 月，不過可能會在今年。

其他消息方面，在中國政府降低股票交易印花稅等措施後，亞洲基準股指上漲。然而，中國股市回吐早盤的大部分漲幅，這再次表明，面對經濟擔憂，提振股市的努力未能奏效。外國基金全天加速拋售，使本月的資金流出規模達到有記錄以來的最高水準。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 首席中國經濟學家 Xiaojia Zhi 表示：「中國當局顯然正在加緊努力，重建人們對北京方面實現經濟成長和支持市場的政策承諾的信心。但要真正扭轉市場情緒，就需要根本性的成長改善以及確實的在岸政策行動，因此可能需要更多時間。」

政治方面，美國商務部部長雷蒙多日前抵達北京，此行是雷蒙多首次出訪中國。針對此次訪問，中國商務部新聞發言人此前曾表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。

另外，美國商務部周一表示，美國和中國以同意啟動出口管制執法資訊對話並就商業問題成立一個新的正式工作小組，替北京政府提供一個論壇表達其潛在貿易擔憂。

美國商部務周四 (31 日) 將公布 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，隔天周五(9/1)8 月非農就業報告也即將出爐。

截至台北時間周一（28 日）21 時許：

焦點個股：

VinFast(VFS-US) 早盤上漲 18.95%，至每股 81.80 美元

有「越南版特斯拉」之稱的車商 VinFast 周一盤前漲逾 16%，開盤後股價誓將續創歷史新高。VinFast 上周五再暴漲逾 40%，股價飆升至每股 68.77 美元。Seeking Alpha 分析師表示，VinFast 的股價處於不合理的水準，由於不確定的生產計畫、低交易量和不可持續的估值，應該避免買入。

3M(MMM-US) 早盤上漲 6.02%，至每股 104.91 美元

根據外媒報導，3M 公司暫時同意支付 55 億美元，以解決 30 多萬起訴訟，這些訴訟指控該公司向美國軍方出售有缺陷的耳塞。 這一解決方案將避免 3M 試圖透過一樁有爭議的破產案件來控制的潛在更大的責任，該案件最終以失敗告終。

AMC(AMC-US) 早盤下跌 3.06%，至每股 12.05 美元

此前 5 日連跌 65% 的美國連鎖影院 AMC 周一盤前小幅反彈。券商 Wedbush 將 AMC 的股票評級從「遜於大盤」上調至「中性」，並將其目標價從每股 2 美元上調至每股 19 美元，此前該公司將其股票進行 1 比 10 的反向拆股。AMC 在不斷改善的行業背景下現在處於有利地位。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

皇家銀行策略師表示，由於倉位擁擠和估值過高，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)、輝達 (NVDA-US) 等美國大型科技股以及更廣泛成長型股票的交易趨勢面臨不確定性。這一觀點與美國銀行等投資機構的觀點基本一致，即美股科技股近期很難出現上半年那般的反彈態勢，更多的是橫盤整理與下跌。

利率焦慮和季節性疲軟等因素交織在一起，讓懷疑論者近期占據市場上風。即使輝達上周發布的財測呈井噴式成長，也不足以重新點燃市場熱情。摩根士丹利「大空頭」Michael Wilson 指出，這是今年漲勢「衰竭」的訊號，暗示未來股市將出現更多下跌。