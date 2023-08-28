全球市值第三大車商Vinfast熱度不減 盤前漲逾15%

有「越南版特斯拉」之稱的電動車新創公司 Vinfast 周一 (28 日) 美股開盤前股價一度飆升 30%，延續上周漲勢。該公司經歷上周的股價狂漲後，市值成長逾兩倍至 1,600 億美元，成為全球市值第三大汽車製造商，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 和豐田汽車。

截稿前，Vinfast(VFS-US) 周一盤前股價漲勢收窄至 15.60%，每股暫報 79.50 美元，市值近 1,600 億美元。

先前巴隆周刊 (Barron"s) 曾報導呼籲投資人切勿追高，該公司發行股票數量很少，因此股價容易出現波動，等投資人害怕錯失機會的熱潮過去後，股價可能跳水。數據顯示，在過去 12 個交易日中，Vinfast 股票有 11 個交易日漲跌幅超過 14%。

按照上市前的每股 90.55 美元股價計算，該股有希望替其市值增加近 500 億美元，這一潛在的單日漲幅將超過美國主要汽車製造商福特 (F-US) 和通用 (GM-US) 的估值。

文件顯示，Vinfast 幾乎完全由越南首富、母公司 Vingroup 的創始人潘日旺 (Pham Nhat Vuong) 控制，其持有約 99.7% 的股份。

值得注意的是，儘管市場情緒高漲，但在開始與特斯拉和傳統汽車製造商展開有意義的競爭之前，Vinfast 還有很長的一段路要走，車商們已投入數十億美元投資磨刀霍霍搶占電動車市占。

根據市場研究調查機構標普全球移動 (S&P Global Mobility) 數據，截至今年 6 月，Vinfast 電動車在美國僅註冊 137 輛。

另外，該公司進軍美國和歐洲市場的同時，電動車需求正在放緩，特斯拉也為了捍衛自己的主導地位而發動價格戰。

Vinfast 預估今年將銷售多達 5 萬輛電動車，而特斯拉的預估銷量為 180 萬輛。為了推動銷售，Vinfast 正在擺脫特斯拉使用的直接面向消費者方式轉向經銷商。該公司還在美國北卡羅萊納州投資 40 億美元蓋車廠。