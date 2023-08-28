鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調降至324.45元，幅度約3.49%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由336.74元下修至324.45元，調降幅度3.49%。其中最高估值415.97元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。
貿聯-KY(3665-TW)今(28日)收盤價為240.5元。近5日股價上漲1.14%，相關其他電子類指數近5日上漲1.22%，台灣加權指數上漲0.61%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。