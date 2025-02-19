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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.WAY-US的目標價調升至50元，幅度約19.05%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至50元，調升幅度19.05%。其中最高估值52元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Waystar Holding Corp.評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Waystar Holding Corp.今(19日)收盤價為45.11元。近5日股價上漲19.05%，標普指數上漲1.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WAY市場預估目標價

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Waystar Holding Corp.45.11-0.53%

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