朱成志：美施壓台積電如「王昭君和番」 選股要「站在護國神山肩膀上」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 20:13

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美國總統川普多次點名台灣搶走美國晶片生意，並施壓台積電，使得台股蛇年開春以來的走勢相當震盪，對此，投信投顧公會副理事長、萬寶投顧董事長朱成志今 (19) 日以「王昭君和番」來形容，如同犧牲一位美女 (台積電) 換來其他個股的平安；他認為，今年大盤在內資支撐下，仍有機會創新高，但上漲空間有限，中小型股有機會崛起，建議選股要選「站在護國神山肩膀上」的子公司或供應鏈，尤其看好矽光子族群。

談及台股今年展望，朱成志表示，回顧過去十年，台積電 (2330-TW) 漲幅贏加權股價指數 8 年，只輸給加權股價指數 2 年，預期 2025 年台積電漲幅會遜於大盤。過去兩年，輝達上漲幅度超過台積電很多，如果今年輝達 (NVDA-US) 股價漲勢有限，台積電也難有大漲的空間。

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朱成志進一步指出，台積電接下來的問題不會是獲利，而是本益比調整的問題，由於未來干擾很多，影響到評價面，PE 一定會往下降，但 EPS 持續成長，所以股價可能就會呈現區間來回整理。

朱成志說，龍年是大型股的天下，蛇年中小型股有望崛起，今年選股要選站在護國神山肩膀上的族群，也就是台積電相關供應鏈，例如 IP 股創意、光學元件製造廠采鈺。

朱成志認為，台積電力推矽光子計畫，是值得留意的重點，由於 CPO 屬於還在發展中的前瞻技術，因此不必面對川普美國製造政策的壓力，但台積電先進製程技術被美國盯上，成本拉高，營運就會很辛苦。

朱成志也示警，今年投資會出現一種陷阱，陷入獲利成長的套牢股票越來越多，部分大型股股價漲不動，甚至會被外資忽視。

對於加權指數展望，朱成志認為，今年內資更具信心，有投信 ETF 在支撐，外資也賣不下去，指數仍有突破歷史新高的可能性，但上漲的空間有限。

觀察全球股市動向，朱成志點名陸港股市自蛇年開春以來漲勢凌厲，也是今年一大觀察重點，DeepSeek 問世對於中國來說具有重大的象徵意義，代表美國掐住中國半導體的脖子是失敗的，DeepSeek 改變了陸股與港股的本質，資本市場一向是看未來、而不是過去，因此，房地產、內需消費等股票會持續走弱，科技、軟體產業會越來越好。