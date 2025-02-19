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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shift4 Payments Inc - Class AFOUR-US的目標價調升至135元，幅度約10.66%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)提出目標價估值：中位數由122元上修至135元，調升幅度10.66%。其中最高估值154元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Shift4 Payments Inc - Class A評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Shift4 Payments Inc - Class A今(19日)收盤價為125.66元。近5日股價上漲10.66%，標普指數上漲1.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FOUR市場預估目標價

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Shift4 Payments Inc - Class A107.01-14.84%

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