〈台股風向球〉AI股籌碼雜沓 震盪盤尋找新主流

台股加權指數上周小漲 100 點，終結連跌 3 周，不過，周五單日大跌 289 點，主要因輝達財報公布後反而利多出盡，AI 股籌碼短線更趨於雜沓，隨著美股偏多震盪，法人認為，8 月底前仍可望靠著投信買盤，令最好狀況呈現震盪有撐格局，料資金也將趨向 9 月的新主流。

永豐投顧指出，上周市場對輝達財報的優異滿抱期待，市場意見過於一致反而財報公布後利多不漲短線賣盤湧出。

台股交易員從籌碼面來看，外資上周在集中市場賣超收斂至 8.64 億元，呈現連 4 周賣超，所幸投信連 4 周買超，續買 99.1 億元，合計 4 周來買超已達 480 億元，持續對下檔提供支撐，惟須留意，在此同時自營商連續 4 周賣超，且融資仍處在 7-8 月的相對高檔位置，整體並不利大盤齊頭上攻。

觀察外資上周賣超金額較多的標的有，緯創 (3231-TW) 近 92 億元，廣達 (2382-TW)60 億元，創意 (3443-TW)36 億元，元大台灣 50(0050-TW) 和智邦均逾 15 億元，聯電、建準 (2421-TW)、保瑞 (6472-TW) 和金像電 (2368-TW) 均超過 10 億元，玉山金、仁寶 (2324-TW(和開發金也超過 7 億元。

反觀投信買超以金額來看較多者有，智邦 (2345-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW(和聚陽 (1477-TW) 等均超過 10%，健鼎 (3044-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 達 9 億元，信驊 (5274-TW)、廣達在 7 億元上下，台光電 (2383-TW) 也達 5 億元。

台股交易員認為，外資和投信在 AI 相關族群呈現「你丟我撿」態勢，再加上散戶的進出，籌碼雜沓，整理期間恐較難再成為強勢主流，接下來可觀察 9 月的題材股，如台北國際航太暨國防工業展覽會將於 9 月中旬登場。

永豐投顧進一步指出，輝達財報優異的成績單應該激勵市場，實際上卻因市場一面倒看好，反而使台股周五出現 AI 總清算，典型利多出盡，無法激起市場熱情。但也不至於如此悲觀，激情過後，市場還是會回歸理性，輝達的財報確實透露 AI 的建置投資正持續擴張，而投資機構對相關個股的業績獲利也上調。

從技術面來看，本波大盤回檔，型態上造成 M 頭套牢區，不過低點在半年線前止步，本波回檔仍先觀察半年線，也是這波台股起漲區的支撐，若沒有跌破，多頭就有望出現下一波行情。