〈美股盤後〉鮑爾演說鷹中帶鴿 標普收紅創7月以來最佳周

聯準會主席鮑爾週五 (25 日) 演說鷹中帶鴿，華爾街對此表示歡迎，今年的內容更加符合市場思維，觸發更溫和的市場反應，鮑爾 13 分鐘的演講結束後，美股一度翻黑，但最終恢復漲勢。

能源和非必需消費品類股領軍，道瓊收盤漲超過 240 點，標普收漲 0.67%，費半收紅超 0.4%。那指漲超 0.9%。

週線來看，道瓊本週續跌 0.4%，標普週漲 0.8%，那指週漲高達 2.3%。創 7 月以來最佳，結束了三週連跌走勢。

2 年期和 10 年期美債殖利率之間週五利差觸及 -83.50 個基點。創 8 月初以來最嚴重倒掛。

政經消息，聯準會主席鮑爾週五在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的央行年會上發表談話。鮑爾表示：「更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平，可能會使通膨進一步上升面臨風險，我們準備在適當的情況下進一步升息，並打算將政策保持在限制性水平，直到我們確信通膨持續下降以​​實現我們的目標。」

鮑爾還提到，聯準會在未來數次會議將「謹慎審議」是否需再度調升利率，暗示 9 月可能暫緩升息。

外界熱議聯準會應重新考慮 2% 目標之際，鮑爾週五堅定表態：「2% 是我們的通膨目標，並且未來持續是我們的通膨目標。」

與此同時，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五受訪時表示，更大的風險是政策緊縮不足，她寧願看到升息過高，也不願看到升息幅度不足以抑制通膨。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週五提到，央行正在邁向軟著陸之路，必須根據數據制定政策、見機行事，而不是遵循固定腳本。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員對於聯準會今年是否會至少升息一次還是保持利率不變存在分歧，但週五再次升息的押注略有上升。預計年底前進一步升息的可能性為 53%，高於週四的約 46%。

此外，美國財政部和國稅局週五公布新提案，要求加密貨幣經紀商每年向客戶發送標準稅表，以減輕納稅人在申報季節到來時的負擔。

地緣政治方面，外媒報導，沙烏地阿拉伯官員週五表示，沙國正在考慮中國在該國建設核電站的提議，有意向拜登政府施壓，迫使其在美國對沙國尋求核電的條件上做出妥協。

美股週五 (25 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊回暖上揚，非必需消費品和能源領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.08%；Meta (META-US) 跌 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.08%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.94%。

道瓊成分股逾半收紅。波音 (BA-US) 上漲 2.81%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.03%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.93%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.43%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.24%。

費半成分股普遍收紅。輝達 (NVDA-US) 上漲 2.43%；美光 (MU-US) 上漲 0.05%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.67%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.29%；AMD (AMD-US) 上漲 0.44%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.34%。

台股 ADR 以日月光領漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.62%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 9.04%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.84%。

企業新聞

AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 收黑 2.43% 至每股 460.18 美元。New Constructs 執行長 David Trainer 表示，即使考慮到輝達出色的財報財測，輝達股價還是太貴了，該公司需要在未來 25 年將營收增長 20% 才能證明其當前價格合理。

迪士尼 (DIS-US) 週五收紅 1.08% 至每股 83.36 美元，該股週四股價觸及九年低點後回彈，這家娛樂巨頭的扭虧為盈繼續引起華爾街的懷疑。亞馬遜 (AMZN-US) 正與迪士尼就其正在開發的 ESPN 串流媒體版進行初步談判。

「先買後付」(BNPL) 公司 Affirm (AFRM-US) 暴漲 28.82% 至每股 17.79 美元。

Affirm 發布優於預期的 2023 會計年度第四季 (截至 2023 年 6 月 30 日) 財報，每股虧損 69 美分，低於預期，分析師預期虧損 85 美分，營收從去年同期的 3.64 億美元增至 4.46 億美元，同樣高於分析師預期的 4.06 億美元。該公司預計下一季營收將在 4.3 億美元至 4.55 億美元之間，高於華爾街預期的 4.3 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 走高 3.72% 至每股 238.59 美元。特斯拉墨西哥新廠布局備受關注，其超級工廠似有動土跡象，多家台廠皆規劃在墨西哥和美墨邊境擴建電動車零配件生產據點，包括鴻海集團、廣達、和大等。

波音 (BA-US) 走高 2.85% 至每股 223.41 美元。外媒報導，波音正準備重啟向中國交付 737 Max 飛機，四年來首見，這項期待已久的突破將有助波音從史上最嚴重的營運危機之一中復甦，最初的交機將在幾周內進行。

華爾街分析

儘管鮑爾週五明確表示將進一步升息，但他相對中立的立場與去年的談話差異頗大，去年他警告，聯準會對抗通膨的戰爭將給美國家庭帶來「痛苦」。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「去年，鮑爾拿出火箭筒，比任何人預期的都更加鷹派，導致去年十月份出現大量拋售。今年他更加中立，我們預測未來升息沒有重大變化，這是一個可喜的跡象。」

Evercore ISI 全球政策和央行戰略團隊負責人 Krishna Guha 表示：「鮑爾的語氣掩蓋了對經濟和貨幣狀況的平衡評估，鮑爾表示，政策制定者將準備可能升息，但會謹慎以對。這種措辭表明聯準會不太可能在下次會議上採取行動。」

研究公司 Renaissance Macro 經濟學家 Neil Dutta 認為：「鮑爾週五發表中立的講話。聯準會認為其貨幣政策立場具有限制性，並將在未來的會議上採取更加溫和的態度，我預測央行很可能在 9 月或 11 月按兵不動，最可能升息時間 (如果有) 是 12 月。」

eToro 投資分析師 Callie Cox 稱：「除非看到經濟衰退，否則激進的聯準會可能不足以破壞牛市。但與此同時，可能值得尋找被低估的股票和投資，而不是全力以赴地追求增長。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主