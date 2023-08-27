所羅門推先進AI視覺方案 歐系客戶率先採用

所羅門 (2359-TW) 此次出席自動化展，推出最新 AI 視覺解決方案 AccuPick Instant，董事長陳政隆表示，新方案與傳統 AI 相比，不僅可即時學習，且從學習到啟用時程僅需 1-2 分鐘，相比歐美競爭對手還在實驗室階段，公司已商品化，客戶詢問度相當高，預期歐系客戶會最先採用。

針對與輝達 (NVDA-US) 合作，陳政隆說，所羅門是輝達的長期合作夥伴，主要是運用 NVIDIA Metropolis for Factories 平台加速產品開發，而內建的 AI 演算法皆是由公司自己研發，光台灣研發團隊就有 70-80 人。

陳政隆指出，客戶產品相當多元化，若開發新產品還需要先交由傳統 AI 模型訓練，不僅相當耗時、更無法即時應用，而自家研發的 AI 視覺解決方案，主要核心就是「即學、即會、即用」，可有效解決客戶痛點，即便產業普遍下修資本支出，但客戶測試案仍相當多。

陳政隆補充，此次最新 AI 視覺解決方案從擷取影像開始，只需二至三張圖像，較過往建立資料庫動輒需要數百張圖像明顯減少，且後續自家研發的 AI 模型訓練也僅需 10-15 秒，等於從學習過程到實際啟用只要 1 至 2 分鐘，相較過往 AI 模型要 3 至 4 個小時大幅減少。

陳政隆看好，AI 新方案已有眾多客戶詢問，歐系客戶對其需求殷切，會是第一批採用的客戶，且未來除了該方案，其他結合 AR/VR 的方案也已陸續推出，可強化現階段工廠人員培訓的效率。