今晚全球央行年會，市場靜待鮑威爾態度偏鴿?偏鷹?

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 46 分)

■道瓊指數:上漲 59,漲幅 0.17% 至 34199。

■那斯達克 100 指數:上漲 5,漲幅 0.03% 至 14867.00。

■標普 500 指數:上漲 7.00,漲幅 0.16% 至 7393.00。

【今日總經數據】投資人關注 FOMC 會議紀錄:

二、美股盤前關注重點

1. 聯準會主席 鮑威爾於全球央行年會演說:今晚鮑威爾在傑克森霍爾上的演說,將是市場重點關注焦點,今年該活動的主題為『全球經濟的結構性轉變 (structural shifts in the global econom)』,對於此次演說,目前市場最關注的就是到年底前是否還會再升息,以及會維持高利率多長時間。

就目前最新數據顯示,美國 7 月 CPI 為年增 3.2%,核心 CPI 為年增 4.7%,較上個月略為上升。美國 7 月失業率在 3.5%,昨日最新公布的上週初領失業金人數意外下滑,顯示勞動力市場依舊穩健。綜上所述,目前美國通膨雖自高點滑落,但仍依舊堅挺,勞動力市場也依舊具韌性,顯現美國經濟仍具韌性,因而市場擔憂聯準會可能會再升一碼。目前自 FedWatch 看,9 月維持在 5.25%~5.5% 的機率為 80.5%,但若看年底最後一場 12 月的預期,則市場認為再升息的機率為 47.1%。

2. MSI 意外洩露英特爾第 14 代處理器:英特爾 (INTC.US) 正準備將於今年晚些時候推出第 14 代桌面處理器,近期 MSI 意外洩露相關細節,MSI 表示,英特爾第 14 代桌面處理器的平均速度要比第 13 代處理器快 3%,Core i7 的多線程工作負載將大幅提升 17%。因 Core i5-14600K 和 Core i9-14900K 的核心數量與第 13 代產品相同,但 Core i7-14700K Core i7-14700K 將包含 12 個效率核心,因而能使某些多線程工作負載提高 17%。另外,MSI 還透露,英特爾第 14 代芯片沒有架構變化,這意味著這些 CPU 也適用於 MSI 現有的 Z690 和 Z790 主板。

3. 基金公司支持 We Work 申請破產保護,盤前超跌 7%:據華爾街日報報導,消息人士稱,一些向共享辦公室營運商 We Work 提供融資的美國基金公司,包含貝萊德、King Street Capital 及 Brigade Capital 基金公司在與 We Work 初步接觸討論重組選項後,表達支持 We Work 根據《破產法》第 11 章申請破產保護選項,目前 We Work (WE.US) 盤前大跌 - 7.12% (台灣時間 8/25 4:42 p.m.)。(推薦閱讀:每日更新美股盤前快訊)

文章來源: 永豐金證券