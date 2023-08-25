庫克接任蘋果CEO已12年 預計至少再做3年

蘋果 (AAPL-US) CEO 庫克在 2011 年 8 月 24 日接替賈伯斯的 CEO 職務，到美東時間周四 (24 日) 剛好滿 12 年。

蘋果公司董事會在 2011 年 8 月 24 日宣布聯合創始人賈伯斯辭任 CEO，並任命當時的營運長庫克擔任 CEO，即刻生效。

在宣布賈伯斯辭任 CEO 的同時，蘋果公司董事會還宣布賈伯斯被選為董事長，庫克也在此時加入董事會。但遺憾的是當時賈伯斯已身患重病，在 6 周之後的 10 月 5 日就因病辭世。

作為賈伯斯欽定的接班人，庫克時常被拿來與賈伯斯比較。外界也普遍認為擅長供應鏈管理的庫克，在產品創新能力上與賈伯斯相距甚遠。他領導下的蘋果，在產品創新方面與賈伯斯時期也有明顯差距。

但在擔任 CEO 期間，他領導下的蘋果仍平穩發展，iPhone、iPad、Mac 等主要硬體產品線持續更新，在設計上都有重大調整。Mac 產品線也已完成過渡至自研晶片，在晶片這個關鍵零件上自主性更強。

在新產品線方面，蘋果在 2014 年 9 月推出 Apple Watch，隨後持續更新。在今年 6 月則是推出混合實境 (MR) 頭盔產品 VisionPro，起售價格高達 3499 美元，將在明年年初開始上市。

在庫克擔任 CEO 期間，蘋果公司在業績上也有很大的進展，市值多次創下新高，先後跨越 1 兆美元、2 兆美元和 3 兆美元門檻，在科技類公司中長期高居榜首。

而在接任蘋果 CEO 之後，庫克也完成了賈伯斯生前就在規劃的蘋果新總部的建設，在 2017 年正式投入使用。新總部園區內用於發布會等重要活動的禮堂，也被命名為賈伯斯劇院，以示對他的紀念，並於 2017 年 9 月 13 日舉行了首場新品發布會。

從蘋果 2020 年 9 月份授予的股票期權來看，已擔任蘋果 CEO 12 年的庫克，很有可能還會再擔任 3 年，一直到 2025 年。屆時他將超過賈伯斯，成為為蘋果任職時間最長的 CEO。