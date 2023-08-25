鉅亨美股雷達：市場關注傑克森霍爾會議 投行上調輝達目標價

美股重要看點：

周五 (25 日) 美股盤前，華爾街關注聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克森霍爾全球央行年會的演講。

懷俄明州傑克森霍爾經濟研討會，匯集了來自世界各地的央行行長和主要金融官員，在去年的聚會期間，鮑爾發表鷹派講話後股市下跌。 他在論壇期間警告，對抗通膨的鬥爭中未來將出現「一些痛苦」。

今年，該活動的主題是「全球經濟的結構性轉變」。

策略師 Zachary Hill 認為，與往常一樣，投資者將解析鮑爾和其他人，對未來可能的道路的評論，主要的重點是，即使通膨能從當前的水準下降，利率是否會在較長的時間內，保持相對較高的水準。

他指出，預計會議上的發言會帶來市場波動及部位調整，但不會帶來新的趨勢改變。

Mobius Capital Partners 投資組合經理 Carlos von Hardenberg 表示，央行年會預計帶來一些不確定性，並根據會議鷹派的程度，可能會出現廣泛的拋售。

華爾街正歷經悲觀的情緒，周四標普 500 指數及那斯達克指數均錄得自 8 月 2 日以來的最大單日跌幅，而道指則遭遇 3 月份以來的最大回調。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月密西根大學消費者信心指數終值，預期 71.2，前值 71.2。

重要個股動態：

1. 輝達 (NVDA-US)

輝達發布財報後，投行 Rosenblatt 重申對輝達買入評級，上調目標價至 1100 美元，較當前股價有 130% 左右的上升空間。

Rosenblatt 指出，輝達連續兩個季度的業績和指引是前所未有的，而且才剛剛開始。

今年以來，輝達股價已上漲超過 200%，市值也突破了 1 兆美元。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Meta Platforms (META-US)

Meta Platforms 周四表示，將發布一個人工智慧 (AI) 模型，以協助編寫電腦程式碼，進一步推進新科技發展。

這家社群媒體巨頭貼文表示，Code Llama 將免費提供，可以根據人類文本提示編寫程式碼，也可以用於程式碼除錯 (debugging)。

META 近期被視為 AI 概念股，先前已發動一波漲勢。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Gap(GPS-US)

美國服飾品牌 Gap 周四公布上季業績好壞參半，本季財測令人失望，公司警告，因消費環境存在不確定性，本季銷售額料以雙位數下滑。

此外，上季同店銷售額較去年同期下滑 6%，降幅高於 StreetAccount 分析師預估的 4.4%。按銷售通路來看，實體銷售額年減 7%，線上銷售額年減 11%。