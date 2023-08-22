高盛：三大因素支撐 標普500指數年底有望達到4700點

美股在今年前 7 個月飆升 21% 後，於 8 月份出現下跌，但高盛 (Goldman Sachs) 仍然認為，隨著經濟衰退的可能性下降，有理由看漲美股。

該行預測，標普 500 指數今年年底將達到 4,700 點，較目前水準高出約 8%。高盛策略師 David Kostin 表示，美國投資人有進一步增加股票部位的空間。如果美國經濟持續朝向軟著陸，近期股票下跌將是短暫的。

高盛在報告中列舉了支撐美股續漲的三大理由，首先，高盛指出，回購禁售期重新開放將在未來幾週內提振市場對股票的需求。95% 的標普 500 指數已退出禁售期，8 月份迄今為止的回購執行情況較 2023 年平均水準高出約 40%。

其次，儘管近期幾檔熱門股表現疲軟，但該公司仍然認為散戶有重返市場的潛力。策略師表示，隨著 AAII 牛熊價差走高，短線交易可能會變得更加看漲。

最後，高盛指出，隨著市場狀況改善，對沖基金和共同基金可能會增加股票部位。對沖基金的淨槓桿率低於 5 年平均水準，如果軟著陸前景變得更加清晰，將會有更多股票將被添加到投資組合中。

高盛策略師表示，共同基金的現金配置仍比 2021 年 12 月 1.5% 的歷史低點高出 50 個基點。如果共同基金將現金部位削減至 2021 年低點，意味著將有 490 億美元額外的股票需求。

德銀首席全球策略師 Bankim Chadha 表示，雖然他堅持認為標普 500 指數今年收盤時將達到 4,500 點左右，但他預估如果聯準會 (Fed) 能夠在不引發經濟衰退的情況下降低通膨，該指數將升至 5,000 點。