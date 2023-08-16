分析師：美股出現警訊 標普500指數恐將進一步下跌

標準普爾 500 指數自 3 月份以來首度低於 50 日移動均線，打破了 3 年來最長的連漲紀錄。分析師表示，這可能預示著該指數將出現進一步下跌，夏季股市拋售尚未結束。

根據 FactSet 數據，標普 500 指數週二收盤下跌 1.2% 至 4,437.86 點，創下 7 月 11 日以來的最低收盤水準。

據道瓊市場數據公司的報告顯示，這是該指數自 3 月 28 日以來首次收於 50 日移動均線下方，並結束了連續 96 天收盤高於 50 日均線上方的紀錄。

自 7 月底以來，股市持續下滑，分析師將此次拋售歸咎於一系列基本面和技術面因素結合，包括長期公債殖利率上升以及美元走強。此外，美大型企業獲利也未能達到市場的高預期，儘管超過華爾街普遍保守的預期。

與此同時，今年迄今為止表現最好那斯達克 100 指數也連續第二週下跌，創下去年 12 月以來，首次連續兩周下跌。分析師表示，跌破 50 日均線是最新的訊號，預示著股市近期將進一步下跌。

Fairlead Strategies 創辦人、市場技術專家 Katie Stockton 表示，隨著股市走低，自 8 月初以來，一些中期指標已經惡化，這個修正階段可能會持續一段時間，也許是幾週而但不是幾個月。從歷史季節性趨勢來看，分析師認為這種賣壓可能會持續到 9 月底。

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 表示，美股還有很大的下跌空間，但是長期趨勢仍然穩固。

Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 表示，標普 500 指數的下一個關鍵支撐位是 4,325 點，大致相當於 2022 年 8 月的高點。

不過，分析師也表示，最近的回調也可能是投資人以更具吸引力的估值買入股票的機會。如今的市場估值過高，希望能消除市場上的一些泡沫，並未第四季創造一個很好的買入機會。