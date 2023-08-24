南韓央行利率不變 承諾延續限制性貨幣政策

南韓央行周四 (24 日) 保持利率不變，重申將維持保持限制性政策「一段時間」，試圖抑制通膨，同時避免讓經濟承受在債務問題和出口暴跌以外的壓力。

南韓央行將 7 日附買回利率維持在 3.5%，一如市場預期，延續自 1 月以來按兵不動的立場。

南韓央行的國內生產毛額 (GDP) 和消費者物價指數 (CPI) 預測，大多和 5 月發布的數值相同，例如今年 GDP 預估成長 1.4%、CPI 攀升 3.5%。不過今年核心 CPI 增幅小幅上修至 3.4%，明年 GDP 成長調降為 2.2%。

決策公布後，韓元兌美元保持稍早漲勢。

韓華投資證券公司固定收益分析師 Kim Sung-soo 說：「維持現狀是最好的出路。我們預測，南韓央行可能一直維持利率不變，至少到明年第 1 季都是如此。」

南韓央行在聲明中說明經濟成長正面臨不確定性，並特別提及中國，但同時說明，非金融企業的信貸風險已有所緩和，而且消費和出口的暴跌也可望減緩。

南韓央行展現出一定程度的謹慎態度，主要是因為在推動一年多的政策緊縮後，引發房市修正，導致部分信貸機構的融資項目相關拖欠率上升。雖然當局已經設法穩定房市，但仍有不少脆弱之處。

家庭債務也再度增加，央行在聲明中提到，家庭債務的信貸成長，將是左右未來決策的因素之一。

對依賴貿易的南韓來說，中國經濟疲軟也令人擔憂。南韓對中國 7 月出口暴減 25.1%，遠甚過整體出口的 16.5% 降幅。

儘管如此，南韓央行現階段仍不太可能推動政策轉向。彭博經濟學家 Kwon Hyosung 也說：「南韓不太可能轉向寬鬆貨幣政策，除非聯準會 (Fed) 先改弦易轍。」