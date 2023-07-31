房地產市場低迷 南韓上半年稅收年減18%

據《韓聯社》報導，官方周一 (31 日) 公布數據顯示，由於房地產市場低迷，南韓 2023 年上半年稅收收入年減 39.7 兆韓元 (311 億美元)。

南韓企劃財政部公布，今年 1 月至 6 月期間，稅收收入為 178.5 兆韓元，低於去年同期的 218.3 兆韓元，減幅約 18.2%。僅 6 月份，政府共徵收 18.4 兆韓元的稅收，比上年減少了 3.3 兆韓元。

企畫財政部認為，稅收減少主要是由於住宅交易量減少，徵收的轉讓所得稅減少所致。今年 4 月，南韓住宅交易量為 4.7 萬套，年減 18.6%。

上半年，由於企業獲利疲軟，所得稅徵收額下降了 11.6 兆韓元至 57.9 兆韓元，法人稅下降了 16.8 兆韓元至 46.7 兆韓元。

數據顯示，6 月份徵收的所得稅為 6.8 兆韓元，年減 2.1 兆韓元。

企業稅徵收額微增 5000 億韓元，達到 3.1 兆韓元，而遺產稅和贈與稅收入則保持在 1.1 兆韓元不變。

由於經濟不確定性而不斷下滑的證券交易稅，較前期減少了 1000 億韓元，至 4000 億韓元。

南韓上周稅法修訂法案，重點是為企業提供減稅和減輕人民的財政負擔，以應對長期放緩並重振經濟活力。

此次修訂包括為娛樂內容生產商、生物製藥公司、以及中小企業的業務繼承，提供更多減稅措施。

財政部解釋說，新政策的目的是為企業和個人提供更大的擴大支出空間，最終增加稅收收入。