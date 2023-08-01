半導體需求依舊疲乏 南韓7月出口加劇下跌、連十降

南韓 7 月出口加劇下挫，創逾三年來最大降幅，反映半導體需求進一步惡化，以及來自中國需求持續疲軟，並澆熄了貿易即將觸底的希望。

南韓貿易局周二 (1 日) 公布，7 月出口年減 16.5%，超越經濟學家預估的下滑 15%，創 2020 年 5 月來最大降幅，而且是連續第十個月低於去年。半導體出口特別無力，年比暴減 34%，比 6 月的 28% 跌幅加深，且是連續第 12 個月走低。

南韓對中國出口重挫 25.1%，對美國、歐盟的出口分別下滑 8.1%、8.4%。進口方面則是年減 25.4%，使貿易收支出現順差 16 億美元。

韓國產業經貿研究所 (KIET) 分析師 Cho Chuel 說：「半導體是出口的關鍵，在需求回籠、價格反彈以前，我們不太可能看到復甦。」他還說，中國降低對進口依賴，並設法在國內增加生產，也導致南韓出口受到抑制。

南韓外銷產品種類非常廣泛，使其成為國際貿易趨勢的重要風向球。在高通膨、高利率和中國需求減弱的情況下，國際貿易受到抑制已有一段時間。

貿易數據對南韓經濟來說有著深遠意涵，該國第 2 季經濟得以擴張 0.6%，很大一部分要拜出口降幅小於進口之賜。

HI 投資證券首席經濟學家 Park Sang-hyun 說：「下半年仍有經濟復甦的機會，但復甦力道可能比現在預期的弱。第 3 季降幅可能小於第 2 季，但很難判斷何時能恢復成長。」

由於多國央行持續對抗通膨，全球需求預料進一步保持疲軟。南韓央行從 2021 年以來累積升息 300 個基點後，最近幾個月轉為按兵不動，但仍不排除進一步緊縮的可能性。

但產業界已經傳來一些好消息：經過長期的低迷後，晶片製造商最近開始樂觀預期，需求即將回溫，尤其是在中國政府宣布振興措施後，來自中國的需求也可能回升。